Cựu Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy ở TP.HCM trục lợi từ tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân

Ngày 1/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (43 tuổi, cựu Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy quận 11, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 11) mức án 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Lê Thị Kim Dung (33 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM): 2 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Theo truy tố, ngày 30/7/2021, mạng xã hội xuất hiện nhóm “Hội những người tiêm vắc xin Covid-19”, có hơn 6.500 thành viên.

Qua rà soát, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM phát hiện tài khoản Facebook “Ki Zunf” đăng tin cung cấp dịch vụ tiêm vắc xin Covid-19, giá từ 2 - 4 triệu đồng/liều.

Các bị cáo tại tòa

Khách muốn tiêm phải chụp CMND/CCCD để Dung lập danh sách, theo diện cơ quan, doanh nghiệp. Sau khi nhận được tin nhắn tiêm vắc xin, khách phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Dung.

Chiều ngày 3/8/2021, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an quận 11 bắt quả tang bị cáo Dung đang tổ chức cho 2 người tiêm vắc xin tại Trường Mầm non 10 (quận 11).

Quá trình điều tra, CQĐT xác định, bị cáo Tuấn với tư cách là Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy quận, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 11, được phân công làm Tổ trưởng Tổ tiêm vắc xin Covid-19 tại điểm Trường Mầm non 10, trong đợt tiêm vắc xin Covid-19 đợt 5 của TP.HCM.

Thông qua mối quan hệ bạn bè, ông Tạ Quang T. đã nhờ Tuấn giúp cho một số nhân viên của ông Nguyễn Ngọc K. (Tổng giám đốc Công ty Apax Leader) được tiêm sớm.

Sau đó, ông K. đã giới thiệu bà Lê Thị Huyền T. (Giám đốc tư vấn tài chính của Công ty TNHH Sunnicom Invesment) liên hệ với Tuấn để tiêm vắc xin Covid-19. Bà T. đã liên hệ và nhờ Tuấn giúp cho bà và người quen được tiêm vắc xin Covid-19 sớm.

Từ ngày 28/7 đến ngày 2/8/2021, Tuấn cùng bà T. đưa 11 người (ngoài danh sách) đến tiêm vắc xin Covid-19 tại Trường Mầm non 10.

Dù Tuấn không yêu cầu bà T. trả tiền, nhưng bà T. đã chuyển vào tài khoản của Tuấn 16 triệu đồng để “cảm ơn”.

Thông qua mối quan hệ bạn học của bà T., Dung đã xin số điện thoại của bị cáo Tuấn để nhờ tiêm vắc xin Covid-19.

Sau đó, Dung liên lạc với Tuấn qua mạng xã hội Zalo trao đổi về việc cho 20 người ngoài danh sách đến tiêm vắc xin Covid-19 và được Tuấn đồng ý.

Vào các ngày 30/7 và 2 - 3/8/2021, Dung đã đưa những người này đến tiêm vắc xin tại điểm trường trên. Tổng số tiền Dung thu lợi bất chính là 53,2 triệu đồng. Sau đó, Dung chuyển khoản cho Tuấn 16 triệu đồng. Tại CQĐT, cả hai bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Đối với bà T. và ông K., do không biết việc Dung thu lợi bất chính nên không có cơ sở xử lý. Đối với những người được bà T. và Dung đưa đến tiêm vắc xin, là những người bỏ tiền để tiêm vắc xin Covid-19, không vụ lợi cá nhân. Do đó, CQĐT, chưa có cơ sở xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xét thấy, hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến sự hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức; làm các cơ quan tổ chức suy yếu, mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân vào Nhà nước, Vì vậy, HĐXX đã quyết định tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.