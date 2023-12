{"article":{"id":"2227048","title":"Chi 23 tỷ đồng cử nhân viên y tế đi học, Đà Nẵng yêu cầu làm việc ít nhất 5 năm","description":"Đà Nẵng chi hơn 23,7 tỷ đồng để hỗ trợ học phí, nhà ở cho nhân viên y tế đi đào tạo chuyên sâu. Điều kiện người đi học phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 5 năm tính từ khi khóa đào tạo kết thúc.","contentObject":"<p>Ngày 14/12, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách đào tạo chuyên sâu, cho nhân lực ngành y tế thuộc Sở Y tế giai đoạn 2024-2026.</p>

<p>Theo đó, Nghị quyết này áp dụng cho các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế. Đối tượng được cử đi đào tạo áp dụng là viên chức, người lao động hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng. Số lượng nhân lực y tế được cử đi đào tạo là 197 người.</p>

<p>Cụ thể, thành phố sẽ hỗ trợ 100% học phí theo quy định của các cơ sở đào tạo. Hỗ trợ chi phí đi lại từ đơn vị đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ Tết) thanh toán theo hóa đơn, chứng từ thực tế. Mỗi năm thanh toán không quá 2 kỳ.</p>

<p>Bên cạnh đó, viên chức, người lao động đi đào tạo được chi hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/ngày. Hỗ trợ tiền thuê nhà, trong đó tại các cơ sở đào tạo ở TP Hà Nội và TP.HCM số tiền 1 triệu đồng/người/tháng, tại các tỉnh, thành phố còn lại 800.000 đồng/người/tháng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/z4963067282680-b3ea59c99f71105d8eea771e5762c621-1417.jpg?width=768&s=uo4RwjfRs0fme2CJ89A3UQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/z4963067282680-b3ea59c99f71105d8eea771e5762c621-1417.jpg?width=1024&s=6tgq8mxKAABM1Uwl9H0VDA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/z4963067282680-b3ea59c99f71105d8eea771e5762c621-1417.jpg?width=0&s=_ZX4tLj5iNXXQOs5rH9S3Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/z4963067282680-b3ea59c99f71105d8eea771e5762c621-1417.jpg?width=768&s=uo4RwjfRs0fme2CJ89A3UQ\" alt=\"z4963067282680 b3ea59c99f71105d8eea771e5762c621.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/z4963067282680-b3ea59c99f71105d8eea771e5762c621-1417.jpg?width=260&s=l2KBexvZZki7gEt9YiWVlg\"></picture>

<figcaption>Nhân viên y tế ở Đà Nẵng điều trị cho bệnh nhân.</figcaption>

</figure>

<p>Đối tượng được cử đi đào tạo phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của các cơ sở đào tạo; còn đủ tuổi để công tác ít nhất 5 năm tính từ khi khóa đào tạo kết thúc; được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm trước liền kề thời điểm cử đi đào tạo. Tổng kinh phí đào tạo là hơn 23,7 tỷ đồng, từ nguồn chi sự nghiệp y tế được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho Sở Y tế. </p>

<p>Theo UBND TP Đà Nẵng, việc xây dựng chính sách đào tạo nhằm phát triển đội ngũ nhân lực tại khu vực y tế công lập đủ về số lượng, chất lượng. Đồng thời, áp dụng kịp thời các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và điều trị ngày càng cao của bệnh nhân tại thành phố và các tỉnh lân cận.</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702554455087\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2226226\"><a href=\"/vet-mo-sieu-nho-va-su-tin-tuong-cua-gia-dinh-australia-danh-cho-bac-si-viet-2226226.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/bac-si-son-582.png?width=0&s=JMMWiIJhl-HnnM5kEd-P3A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/bac-si-son-582.png?width=260&s=ePfZiZwwz1s5tioN6HJE6Q\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/vet-mo-sieu-nho-va-su-tin-tuong-cua-gia-dinh-australia-danh-cho-bac-si-viet-2226226.html\">Vết mổ siêu nhỏ và sự bất ngờ của gia đình Australia khi sang Việt Nam chữa bệnh</a><span class=\"summary__content-desc\">Khi trải nghiệm dịch vụ y tế tại bệnh viện ở Việt Nam, gia đình bệnh nhân người Australia từ lo lắng chuyển sang bất ngờ. Đặc biệt, viện phí của bé cũng tương tự các bệnh nhân trong nước, rẻ hơn rất nhiều so với việc điều trị tại Australia.</span></div>

