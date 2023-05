Tâm An Nhà báo

Những ngày đầu tháng 5, thời tiết ở Hà Nội bắt đầu nắng nóng, chị Đào Thị Cẩm Vân ở Trịnh Đình Cửu (Hoàng Mai) lại đặt mua mộng dừa miền Tây. Chị biết tới loại đặc sản này cách đây vài năm và thích cảm giác giòn xôm xốp khi ăn cùng vị ngọt thanh, thơm mùi dừa. Thế nên, năm nào chớm hè chị cũng tìm mua mộng dừa về giải nhiệt.

Đợt này, chị mua được loại mộng dừa kích thước chỉ như quả chanh, ăn giòn ngon, béo ngậy. Theo kinh nghiệm của chị, mộng dừa lớn ăn thường bị xơ, độ ngọt giảm.

1kg mộng dừa mua hôm qua chị chia một nửa để ngăn mát tủ lạnh, sau đó đem dầm đường, thêm chút đậu phộng rang làm món giải nhiệt cho cả gia đình. Nửa còn lại, chị thái ra làm nộm với thịt ba chỉ, tôm cùng các loại gia vị. Ăn gỏi mộng dừa sẽ cảm nhận được hương vị béo ngậy, chua chua ngọt ngọt và thơm nức mùi dừa.

Mộng dừa đặc sản miền Tây được nhiều người ưa chuộng (Ảnh: NVCC)

“Hồi xưa muốn ăn phải đặt trước. Giá mộng dừa có lúc lên tới 300.000 đồng/kg. Đợt này, chỉ 200.000 đồng/kg nên mua ăn cũng đỡ xót tiền”, chị chia sẻ.

Bán mộng dừa đã được 7 năm nay, anh Nguyễn Xuân Khu, một đầu mối chuyên buôn đặc sản miền Tây ở Đường Láng (Đống Đa, Hà Nội), cho biết, mộng dừa hay còn gọi là phổi dừa. Đây là thứ tinh túy nhất trong quả dừa, bởi mộng dừa hút các dưỡng chất trong quả dừa để nuôi mầm cây non.

Ở miền Tây, mộng dừa được dùng để ăn sống, dầm đường, làm gỏi hoặc lắc muối cay.

Do có tính giải nhiệt nên vào hè, mộng dừa thường đắt khách. Thời điểm này, dù mới chớm hè nhưng anh bán được khoảng 50-60 kg/ngày. Những ngày nắng nóng cao điểm, lượng mộng dừa tiêu thụ lên tới cả tạ.

Mộng được các mối sỉ chia theo túi trọng lượng 0,5kg. Anh nhập về bán với giá 100.000 đồng/túi, khách đặt hai túi giá 195.000 đồng. Theo anh Khu, phần lớn khách đặt 2-3 túi vì mộng dừa nếu bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh cũng được vài ngày.

Ở Hà Nội, 1kg mộng dừa có giá tới 200.000 đồng (Ảnh: NVCC)

“Năm nay mộng dừa ngon, giá cũng hạ nhiệt hơn năm ngoái nên mọi người càng chuộng”. Anh nói và cho biết, thời điểm này năm ngoái anh bán mộng dừa với giá dao động từ 250.000-280.000 đồng/kg.

Trao đổi với PV. VietNamNet, chị Phan Thị Ngân, đầu mối đổ sỉ mộng dừa ở Bến Tre, cho biết, ở các vựa dừa khô, mộng dừa khá nhiều. Chị gom mua lại về đóng túi trọng lượng 0,5kg, sau đó phân phối cho khách sỉ ở các tỉnh thành. Trong đó, khách sỉ TP.HCM và Hà Nội chiếm 2/3.

Với khách Hà Nội, nhiều người chọn vận chuyển bằng đường hàng không để mộng dừa tươi ngon, đạt chất lượng tốt nhất. Tuy nhiên, chi phí khá đắt đỏ nên giá bán ra cũng cao.

Theo anh, mộng dừa khi thu được có nhiều kích thước khác nhau, nhưng kích thước nhỏ sẽ ngon hơn lớn. Vì mộng dừa càng lớn, độ ngọt và độ xốp sẽ càng giảm đi so với loại nhỏ. Do đó, khi thu mua, anh chỉ chọn loại mộng dừa trắng tròn to bằng quả trứng gà, quả chanh hoặc nhỏ hơn để đảm bảo độ ngon, béo và thơm.

“Dịp này ngày nào tôi cũng có mộng dừa đổ sỉ. Có ngày tôi đổ sỉ tới 4-5 tạ”, anh nói. Tuy nhiên, giá sỉ tuỳ thuộc vào từng thời điểm và số lượng khách lấy ít hay nhiều.

Ở Hà Nội, loại đặc sản miền Tây này đang được các đầu mối rao bán phổ biến từ 150.000-200.000 đồng/kg. Mức giá này tương đối đắt đỏ so với khu vực miền Nam do chi phí vận chuyển và tỷ lệ hao hụt cao hơn.