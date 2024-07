Sáng 19/7, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử đối với 254 bị cáo liên quan các sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TPHCM, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

Do số lượng bị cáo quá đông nên phải mất hơn một ngày phần thủ tục và thẩm tra lý lịch đối với các bị cáo mới hoàn tất.

Trước khi đại diện VKS công bố cáo trạng, chủ tọa phiên tòa Huỳnh Văn Trực thông báo, trong phần xét hỏi, mỗi ngày HĐXX sẽ tiến hành thẩm vấn đối với 15-30 bị cáo. Do hiện tại, phần lớn các bị cáo đang ở hội trường Trại tạm giam Chí Hòa (T30) nên khi thẩm vấn, HĐXX sẽ có danh sách cụ thể gửi cho trại giam để dẫn giải đến tòa.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Nguyễn Huế

HĐXX lưu ý trong phần xét hỏi, các bị cáo tại ngoại và luật sư bào chữa phải có mặt tại tòa. Nếu các bị cáo vắng mặt, coi như vắng mặt không lí do và nếu luật sư vắng mặt, HĐXX cũng xem như không tham gia phần xét hỏi.

Đồng thời, HĐXX thông báo, kết thúc phần xét hỏi đối với nhóm tội danh nào, sẽ tiến hành tranh luận đối với nhóm tội danh đó. Nếu luật sư vắng mặt, HĐXX sẽ không quay lại phần tranh luận.

9h30, đại diện VKS công bố cáo trạng truy tố đối với các bị cáo.

Theo cáo trạng của VKS, tính đến thời điểm tháng 2/2023, trên cả nước có 280 trung tâm đăng kiểm, gồm: 20 trung tâm khối V trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, 64 trung tâm khối S thuộc Sở Giao thông vận tải các tỉnh/thành phố và 196 trung tâm khối D là khối tư nhân.

Bị cáo Trần Kỳ Hình. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại TPHCM có 5 trung tâm khối V và 2 chi nhánh, 3 trung tâm khối S, 9 trung tâm khối D.

103 bị cáo bị xét xử tội Nhận hối lộ

Gần 2 năm trước, trong các ngày 26 và 28/10/2022, khi đang thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM phát hiện 2 ô tô có dấu hiệu cơi nới thành, thùng xe nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Kết quả cho thấy, số đo kích thước thành, thùng xe trùng khớp với số đo trong Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ (Giấy chứng nhận kiểm định). Tuy nhiên, kích thước này lại sai lệch so với số đo theo thông số kỹ thuật của xe trên cơ sở dữ liệu Cục Đăng kiểm Việt Nam. Do đó, kết quả này được chuyển đến cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ.

Từ dấu hiệu tội phạm nói trên, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tiến hành điều tra, xác định hành vi phạm tội có tổ chức xuyên suốt từ Cục Đăng kiểm Việt Nam đến các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới, chi cục đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TPHCM và các địa phương trên cả nước.

Bị cáo Đặng Việt Hà

Từ đó, cơ quan điều tra khởi tố 254 bị can về 11 tội danh, trong đó có nhiều bị can bị khởi tố từ 2-3 tội.

Trong đó, hai bị cáo là cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà và Trần Kỳ Hình cùng 101 đồng phạm bị xét xử về tội nhận hối lộ theo Khoản 4 Điều 354 BLHS có khung hình phạt lên đến tử hình. Ngoài ra, ông Trần Kỳ Hình còn bị xét xử tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Có 133 bị cáo đang bị tạm giam, 120 bị cáo tại ngoại và 1 bị cáo đang bị truy nã được đưa ra xét xử vắng mặt.