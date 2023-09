Ngày 19/9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn" giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ) với bà Phạm Thị Ngọc Thúy (tức siêu mẫu Ngọc Thúy).

Trả lời xét hỏi từ HĐXX, tính đến thời điểm năm 2007, ông An có tổng tài sản là hơn 13 triệu USD. Toàn bộ số tiền này ông có được là do làm ăn từ năm 1990.

Bằng chứng về số tiền ông An có được là căn cứ vào hồ sơ khai thuế về các thu nhập của ông An tại Mỹ vào giai đoạn 1990-2007.

Siêu mẫu Ngọc Thúy

Theo đại diện của ông An, toàn bộ tài sản gồm: 4 căn hộ tại tòa nhà Sailing, ở phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM), 5 căn biệt thự tại TP. Phan Thiết (Bình Thuận), 1 căn biệt thự tại quận Bình Thạnh (TP.HCM); toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH thương mại địa ốc & trang trí nội thất Bình Minh do Ngọc Thúy đứng tên sở hữu hoặc số tiền hơn 3 triệu USD mà ông Đức An chuyển cho bà Ngọc Thúy mua bất động sản; 31% cổ phần do bà Ngọc Thúy đứng tên sở hữu tại Công ty cổ phần cảng Sao Mai; 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon Buiding (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) và hơn 908 nghìn USD mà bà Ngọc Thúy thu được từ việc bán 8 căn nhà tại TP. Phan Thiết… hiện đang tranh chấp là do ông An nhờ bà Thúy đứng tên vì thời điểm đó ông chưa có quốc tịch Việt Nam.

Ông An đã chuyển cho bà Thúy một lần 47 tỷ đồng, 1 lần hơn 700 nghìn USD và một lần hơn 3 triệu USD để mua bất động sản, ô tô, xe máy, thông qua tài khoản ngân hàng và thông qua các công ty dịch vụ thương mại.

Đại diện của ông An khẳng định, trước thời điểm kết hôn với ông An bà Ngọc Thúy không có bất cứ tài sản nào, điều này đã được xác nhận bởi cha mẹ của bà Thúy.

Tại tòa, đại diện của bà Ngọc Thuý thừa nhận ông An có gửi từ Mỹ về cho bị đơn 47 tỷ đồng (ngày 5/3/2008) và 700 nghìn USD. Trong đó, số tiền 47 tỷ, Ngọc Thuý dùng để mua các tài sản ở Vũng Tàu, Phan Thiết, 4 căn hộ Sailing Tower tại TP.HCM; còn 700 nghìn USD dùng để thanh toán việc mua các tài sản khác.

Khi ông An và bà Thúy ra tòa ly hôn tại Mỹ, cả hai đã ký thỏa thuận là toàn bộ tài sản mà bà Ngọc Thúy đang sở hữu tại Việt Nam sẽ chuyển vào công ty chung để giao cho các con khi đủ 18 tuổi.

Phản bác lại điều này, phía bà Ngọc Thúy cho rằng, do bà không biết tiếng Anh nên khi ông An yêu cầu ký thì bà ký chứ không biết nội dung của văn bản này là gì. Vì vậy, sau khi nhận được phán quyết của Tòa thượng thẩm bang California, bà đã bay sang Mỹ để khiếu nại về bản án ly hôn.

Sau đó, năm 2009, Tòa thượng thẩm bang California đã tuyên hủy một phần của bản án ly hôn và bà đã nộp quyết định này cho tòa.

Bà Ngọc Thúy khẳng định, toàn bộ tài sản này là tài sản chung, hình thành trong quá trình hôn nhân nên bà phải được hưởng 50% giá trị tài sản.