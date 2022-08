Đài Loan thu hồi lô mì Omachi nhập từ Việt Nam

Ngày 23/8, CNA cho biết Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan vừa thông báo sản phẩm mì gói Omachi hương vị tôm chua do Công ty TNHH Qianyu nhập khẩu từ Việt Nam bị phát hiện có chứa Ethylene Oxide chưa được phê duyệt. Theo đó, cơ quan này đã yêu cầu thu hồi để tiêu hủy.

Theo danh sách vi phạm kiểm tra biên giới mới nhất do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm công bố, có tổng cộng 19 loại thực phẩm bị trả lại hoặc tiêu hủy.

Trong đó, "Mì tôm chua ăn liền Omachi" do Công ty TNHH Qianyu nhập khẩu từ Việt Nam có chứa 0,195 mg/kg Ethylene Oxide chưa được kiểm duyệt trong gói gia vị, tổng khối lượng là 1.440 kg. Hiện, lô hàng đã bị thu hồi để tiêu hủy, theo CNA.

Ngoài ra, nhiều loại nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Canada, Chile và các nước khác bị phát hiện có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đều bị thu hồi để tiêu hủy.

Ngày 24/8, trao đổi với Zing, đại diện Tập đoàn Masan cho biết sáng nay, thị trường xuất hiện thông tin sản phẩm mì Omachi do công ty Qianyu Co., Ltd nhập khẩu vào thị trường Đài Loan bị thu hồi để tiêu hủy do không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của nước này.

Ngay sau khi nhận được thông tin này, Masan Consumer đã lập tức tiến hành các bước xác minh thông tin về sự việc. Kết quả ban đầu cho thấy, Masan Consumer không bán hoặc xuất khẩu sản phẩm mì Omachi cho Nhà nhập khẩu Qianyu Co., Ltd, có trụ sở tại Đài Loan.

Sản phẩm mì gói Omachi hương vị tôm chua do Công ty TNHH Qianyu nhập khẩu từ Việt Nam bị phát hiện có chứa Ethylene Oxide. Ảnh: CNA.

"Do quy định của mỗi nước khác nhau nên doanh nghiệp sản xuất sản phẩm xuất khẩu riêng cho từng nước/khu vực và đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng của các nước sở tại", đại diện doanh nghiệp thông tin.

Chất Ethylene Oxide được Cơ quan hóa chất châu Âu (ECHA) phân loại là chất gây đột biến, chất gây ung thư và chất độc hại gây vô sinh. Không có định lượng mức độ nào của việc phơi nhiễm với Ethylene Oxide có thể gây nguy cơ với sức khỏe con người.

Việc tiêu thụ thực phẩm có nhiễm Ethylene Oxide không gây nguy hiểm cấp tính cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ với lượng nhiều và trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ gây hại sức khỏe.

TheoLexology, ngay cả khi tiếp xúc tối thiểu với Ethylene oxide, độc tính của nó cũng rất cao và gây mờ mắt, khó thở. Nó cũng có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai, dị tật di truyền, ảnh hưởng chu kỳ sinh sản của cả động vật. Vì vậy châu Âu xếp nó vào nhóm chất gây ung thư và độc hại loại 1B với sinh sản.

Cuối tháng 7, Đức, Ba Lan, Malta gửi cảnh báo, thu hồi hoặc trả lại sản phẩm mì ăn liền, bánh phở nhập khẩu từ Việt Nam do vi phạm quy định an toàn thực phẩm của Liên minh châu Âu (EU). Trong đó, Đức gửi cảnh báo sản phẩm mì ăn liền hương vị gà, mì ăn liền hương vị cà ri của Công ty CP thực phẩm Á Châu (TP Thuận An, Bình Dương) chứa chất cấm Ethylene Oxide vượt ngưỡng quy định của EU.

