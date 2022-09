Đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh này về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Đại tá Đinh Văn Nơi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định điều động Đại tá Đinh Văn Nơi, nguyên giám đốc Công an tỉnh An Giang giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trao quyết định cho Đại tá Đinh Văn Nơi tại hội nghị (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm cho thấy Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác và chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác công an năm 2022.

Ban Thường vụ, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã có sự chủ động, nỗ lực, quyết liệt trong công tác điều hành, chỉ đạo, đi sâu, bám sát cơ sở, nhất là thực hiện 3 giải pháp trọng tâm.

Phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo công tác an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19, bảo đảm an dân, an sinh xã hội.

Qua đó, giữ vững tình hình và kiểm soát tình hình an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh.

Triển khai thực hiện bài bản, có hiệu quả đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia...