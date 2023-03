Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bảo mẫu Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi), cùng trú tại Phú Xuyên (Hà Nội) để điều tra vụ bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong.

Trao đổi với PV VietNamNet, Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết: “Tôi là người theo dõi và giám sát vụ việc từ đầu, để phá được vụ án này, cơ quan công an đã phải triển khai nhiều bước về nghiệp vụ”.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín thông tin bước đầu về vụ án. Ảnh: Báo CAND

Đại tá Nguyễn Tiến Tần nói: “Vào chiều 1/3, tôi nhận được cuộc gọi của người bạn. Khi đó, người bạn có nói lùi cuộc gặp mặt với lý do có người cháu trong dòng họ, đi lớp học mẫu giáo bị ngã, chấn thương sọ não, bệnh viện trả về, gia đình đang chuẩn bị lo hậu sự ...

Với tránh nhiệm và linh tính nghề nghiệp, tôi đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Vạn Điểm xác minh thông tin”.

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Tần, quá trình xác minh, công an xác định sự việc có thật, nạn nhân là cháu P.T.Đ. (SN 2021, ở thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín), được gửi tại một nhà trẻ tự thục tự lập trên địa bàn.

Trưởng Công an huyện Thường Tín đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự có mặt tại gia đình cháu Đ, thu thập tài liệu.

Cơ quan công an đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trong quá trình làm việc, các trinh sát không nhận được sự hợp tác từ phía gia đình. Bố mẹ của cháu Đ. nói cháu đi lớp học không may bị ngã, gia đình không có thắc mắc gì. Khi Công an huyện Thường Tín giải thích về các quy định của pháp luật thì bố, mẹ cháu bé từ chối hợp tác với cơ quan công an, cho rằng sự việc chỉ là tai nạn.

Nhưng với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, Đại tá Nguyễn Tiến Tần đã chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vào cuộc điều tra làm rõ. Qua điều tra, 2 bảo mẫu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Làm việc với cơ quan công an, bảo mẫu Nguyễn Thị An khai nhận, đang trông coi khoảng 10 cháu. An cũng có hai con, cháu lớn 11 tuổi, cháu nhỏ 6 tuổi. Hàng ngày An đi chợ, cho các cháu ăn uống, vệ sinh và trả trẻ.

Nghi phạm An nói: “Trong đáy lòng tôi rất xin lỗi gia đình và cháu Đ. Cháu đã mất, gia đình thiệt hại quá nhiều, tổn thương, đau đớn không thể nào tha thứ cho việc làm của chúng tôi. Tôi xin gia đình nạn nhân tha thứ để tôi có thể làm lại cuộc đời”.

Theo cơ quan công an, trong buổi làm việc, An luôn thể hiện sự mệt mỏi, mất bình tĩnh và cắn dứt lương tâm khi nhắc đến bé trai 17 tháng tuổi.

Bên trong cơ sở trông giữ trẻ nơi xảy ra vụ việc.

Về phía Nguyễn Thị Lành, đối tượng khai nhận đi làm thuê từ năm 2019. Cách đây gần một năm, Lành và An mới lấy lại cơ sở trông trẻ trên để làm chung. Lành cũng có 2 con nhỏ 3 và 4 tuổi.

“Cháu Đ. không nghịch đâu, có hôm ngoan, hôm cứ khóc đòi về vì cháu mới đi học được hơn 10 ngày”, Lành kể.

Lành cho biết, so với các bạn khác, cháu Đ. hơi chậm, chưa nói được, vận động, đi lại chậm, yếu hơn các bạn khác.

“Tôi không bế cháu Đ. ném xuống mà tôi chỉ đẩy, có lần đó tôi làm vậy. Do cháu Đ. chạy ra cửa khóc, gọi mãi không vào nên tôi làm vậy để cháu đi vào trong”, Lành bật khóc khai nhận và cho biết, bản thân đã nhận thức được hành vi của mình với cháu Đ. là sai.