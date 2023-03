Cơ sở trông trẻ không có camera giám sát, gia đình không hợp tác

Ngày 5/3, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai bảo mẫu Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi), cùng trú tại Phú Xuyên (Hà Nội) để điều tra vụ bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong.

Bị can Nguyễn Thị Lành làm việc với cơ quan công an (Ảnh T.A).

Nói về quá trình điều tra, Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết, sau khi nhận được tin từ người dân, đơn vị xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng và phức tạp, liên quan đến tính mạng con người nên đã vào cuộc làm rõ.

Theo Đại ta Nguyễn Tiến Tần, cơ sở trông trẻ của An và Lành là cơ sở tự phát, không đảm bảo, nhân chứng là các cháu bé chưa biết nói. Tuy nhiên, qua những vết thương trên người cháu bé, công an đã nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Trưởng Công an huyện Thường Tín cho hay, vào cuộc điều tra vụ án, công an gặp nhiều khó khăn bởi cơ sở trông trẻ không có hệ thống camera giám sát. Quá trình làm việc, công an không nhận được sự hợp tác từ phía gia đình.

Bố mẹ của cháu Đ. nói rằng cháu đi lớp học không may bị ngã, gia đình không có thắc mắc gì. Công an giải thích thì bố, mẹ cháu bé từ chối hợp tác và cho rằng sự việc chỉ là tai nạn.

Hai bảo mẫu thống nhất lời khai để đối phó

Khi biết bệnh tình cháu bé nặng, hai cô giáo đã thống nhất lời khai, để đối phó công an. Để phá thành công vụ án này, điểm mấu chốt chính là quá trình ban đầu, nhận định về vụ án. Từ đó, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phá án…

Bị can Nguyễn Thị An tại cơ quan công an. (Ảnh T.A).

Trước khi mở lớp, An từng làm thuê cho một số cơ sở tư nhân, bản thân cũng từng được học sư phạm mầm non. Còn về Lành, không có nghiệp vụ sư phạm, trước học dược sĩ rồi không tìm được việc làm nên ở nhà.

Do không có việc làm ổn định, An và Lành bàn nhau thuê nhà, mở điểm trông trẻ tự phát. Trước khi xảy ra vụ án, điểm trông trẻ này đã bị UBND xã Vạn Điểm xử phạt hành chính, yêu cầu đóng cửa nhưng An và Lành vẫn lén lút hoạt động. Buổi sáng và buổi chiều, khi các gia đình đưa, đón con thì đối tượng mở cửa tiếp nhận trẻ, sau đó lại đóng cửa.

“Khi triệu tập về trụ sở công an, Lành và An ngồi trên 2 xe ô tô khác nhau, nhưng lời khai đều trùng khớp nhau đến từng chi tiết. Khi đó, tôi nhận định nếu bị ngã ra phía sau thì vết thương của cháu Đ. phải ở phần sau gáy, nếu rơi từ trên cao xuống thì vết thương phải ở phần đỉnh đầu nhưng nạn nhân lại bị tím ở sau tai, phù nề ở má.

Đó là những điểm bất thường, khiến tôi đặt nhiều câu hỏi nghi vấn. Từ đó, công an tập trung đấu tranh với hai đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ Lành và An đã thừa nhận hành vi bạo hành cháu Đ” , Đại tá Nguyễn Tiến Tần cho biết.

Cơ sở mầm non nơi xảy ra vụ việc.

Làm việc với cơ quan công an, nghi phạm An khai nhận, đang trông coi khoảng 10 cháu. An cũng có hai con, cháu lớn 11 tuổi, cháu nhỏ 6 tuổi. Hằng ngày An đi chợ, cho các cháu ăn uống, vệ sinh và trả trẻ.

Nghi phạm An cũng nghẹn ngào nói: “Trong đáy lòng tôi rất xin lỗi gia đình và cháu Đ., cháu đã mất, gia đình thiệt hại quá nhiều, tổn thương, đau đớn không thể nào tha thứ cho việc làm của chúng tôi. Tôi xin gia đình nạn nhân tha thứ để tôi có thể làm lại cuộc đời”.

Theo cơ quan công an, trong buổi làm việc, An luôn thể hiện sự mệt mỏi, mất bình tĩnh và cắn dứt lương tâm khi nhắc đến bé trai 17 tháng tuổi.

Về phía Nguyễn Thị Lành, đối tượng khai nhận đi làm thuê từ năm 2019. Cách đây gần một năm, Lành và An mới lấy lại cơ sở trông trẻ trên để làm chung. Lành cũng có 2 con nhỏ sinh năm 2019 và 2020.

“Cháu Đ. không nghịch đâu, có hôm thì cháu ngoan, có hôm cháu cứ khóc đòi về vì cháu mới đi học được hơn 10 ngày”, Lành kể.

Lành cho biết, so với các bạn khác thì cháu Đ. hơi chậm, chưa nói được, vận động, đi lại chậm, yếu hơn các bạn khác.

“Tôi không bế cháu Đ. ném xuống mà tôi chỉ đẩy, có lần đó tôi làm vậy. Do cháu Đ. chạy ra cửa khóc, gọi mãi không vào nên tôi làm vậy, để cháu đi vào trong”, Lành bật khóc khai nhận và cho biết, bản thân đã nhận thức được hành vi của mình với cháu Đ. là sai.