Các số điện thoại đường dây nóng Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: CACC

Theo đó, người dân có thể phản ánh qua đường dây nóng bằng gọi điện hoặc nhắn tin qua những kênh sau:

Đường dây nóng Công an tỉnh Đồng Nai: 099.339.1112

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh: 099.338.3399

Chánh Thanh tra Công an tỉnh: 099.339.3737

Đây là một biện pháp thiết thực nhằm tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, phục vụ tốt hơn cho nhân dân.

Công an Đồng Nai mong muốn nhận được sự hợp tác của người dân trong việc kịp thời phản ánh các vấn đề liên quan đến hoạt động của lực lượng công an. Mọi thông tin phản ánh sẽ được tiếp nhận và xử lý một cách nghiêm túc, khách quan, đúng quy định.

Trước đó, tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Thanh tra Công an tỉnh tiếp nhận đầy đủ thông tin người dân cung cấp thuộc thẩm quyền giải quyết, xử lý của công an để tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phân loại, xử lý đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, quy định.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra việc niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng để đảm bảo người dân dễ dàng tiếp cận và phản ánh thông tin tiêu cực, tham nhũng và sai phạm của cán bộ chiến sĩ công an.