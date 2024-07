Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, từ ngày 26/7, Giám đốc Công an tỉnh này sẽ tiếp nhận thông tin, hình ảnh và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông do tổ chức, cá nhân cung cấp đến Zalo của Giám đốc Công an tỉnh, qua đường dây nóng 084.345.8484.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Báo Trà Vinh

Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp công tác, qua đó tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được kiểm soát, ổn định.

Đặc biệt, qua 3 tháng triển khai, mô hình “Lực lượng Cảnh sát giao thông phản ứng nhanh với hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn” đã phát huy hiệu quả, lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, đa phần chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Lực lượng CSGT đã tiếp nhận, xử lý 49 tin báo phản ánh vi phạm nồng độ cồn.

Thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông xảy ra 138 vụ, làm chết 43 người, bị thương 129 người, trong đó liên quan nồng độ cồn chiếm khoảng 33%; vi phạm về nồng độ cồn chiếm 28,3%.

“Để phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhất là vi phạm về nồng độ cồn, từ ngày 26/7, Giám đốc Công an tỉnh sẽ tiếp nhận thông tin, hình ảnh và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông do tổ chức, cá nhân cung cấp đến Zalo của Giám đốc Công an tỉnh, qua đường dây nóng 084.345.8484”, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết.

Theo đó, khi tổ chức, cá nhân phát hiện người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, có thể ghi nhận bằng hình ảnh, video, rồi gửi đến Zalo của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh để phản ánh.

Sau khi tiếp nhận, thông tin của người dân cung cấp sẽ nhanh chóng được chuyển đến Phòng CSGT Công an tỉnh hoặc Công an cấp huyện để tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm đang diễn ra hoặc tổ chức xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.