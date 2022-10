Đại tá Trương Sơn Lâm làm Giám đốc Công an Bến Tre

Chiều 10/10, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tham dự còn có Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quyết định cho Đại tá Trương Sơn Lâm. Ảnh: T.L

Theo đó, Ban tổ chức đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Võ Hùng Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa.

Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Trương Sơn Lâm, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Đại tá Võ Hùng Minh. Ảnh: T.L

Đại tá Trương Sơn Lâm sinh năm 1972, quê quán tại Thanh Hóa. Đại tá Trương Sơn Lâm từng công tác và đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Tổng Cục An ninh.

Tháng 3/2020, Đại tá Trương Sơn Lâm được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho đến nay.