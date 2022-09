Thượng tá Vũ Trung Hiếu làm Phó Giám đốc Công an Quảng Ninh

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Vũ Trung Hiếu, Trưởng Công an TP Uông Bí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thượng tá Vũ Trung Hiếu phát biểu tại lễ trao quyết định. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về biệt phái công khai có thời hạn ông Vũ Trung Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh kể từ ngày 15/9.

Trên cương vị công tác mới, Thượng tá Vũ Trung Hiếu hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo Ban Nội chính hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.