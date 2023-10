Sáng 30/10, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10 với chủ đề “An ninh chung, duy trì hòa bình lâu dài” đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng tham dự diễn đàn.

Số lượng và cấp bậc của các đại biểu tham dự diễn đàn năm nay, đều ở mức cao kỷ lục kể từ lần đầu Diễn đàn Hương Sơn tổ chức năm 2006 với đại diện từ hơn 90 phái đoàn. Diễn đàn được coi là cơ hội để các nước thảo luận và giải quyết những khác biệt trong các vấn đề quốc phòng, an ninh.

Trưa nay, tại phiên toàn thể thứ 2 của diễn đàn với chủ đề “Vai trò của các nước đang phát triển trong an ninh toàn cầu”, Đại tướng Phan Văn Giang đã có bài phát biểu quan trọng.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Mở đầu phát biểu, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam chia sẻ, trong khi hòa bình, hợp tác, phát triển là xu thế lớn là mục tiêu, khát vọng của nhân loại thì cạnh tranh chiến lược, xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp tài nguyên, lãnh thổ, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, chiến tranh mạng, thách thức an ninh phi truyền thống đang diễn ra gay gắt ở nhiều nơi, với nhiều đặc điểm mới.

Mọi quốc gia đều mong có môi trường an ninh toàn diện, kết nối, hội nhập, hài hòa trên tất cả lĩnh vực; lợi ích, an ninh của các quốc gia dù lớn hay nhỏ, phát triển hay đang phát triển đều cần được thấu hiểu, ghi nhận, tôn trọng để cùng nhau xây dựng hòa bình, phát triển.

Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh, ASEAN là một tổ chức khu vực, với phần lớn thành viên là các nước đang phát triển. Đến nay, đã có 54 quốc gia trên thế giới phê chuẩn Hiệp ước thân thiện và hợp tác với ASEAN. Điều này cho thấy sức lan tỏa các giá trị tốt đẹp của ASEAN, góp phần thiết thực vào quản lý, bảo đảm các vấn đề an ninh toàn cầu.

Bộ trưởng đánh giá hợp tác Trung Quốc - ASEAN đang ngày càng phát triển tốt đẹp, trong đó tiến trình đàm phán xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) bước đầu đã thu được kết quả tích cực, thể hiện quyết tâm chính trị của các bên.

COC không chỉ giải quyết vấn đề an ninh có nhiều nét đặc thù mà còn nhằm cụ thể hóa luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và cam kết của các bên liên quan. "Chúng ta tin tưởng rằng, COC sẽ trở thành chuẩn mực ứng xử nhằm bảo đảm an ninh khu vực", Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ.

Việt Nam hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do, hòa bình và nhận thức rõ những tác động từ môi trường an ninh toàn cầu đối với an ninh khu vực, an ninh của mỗi quốc gia.

Việt Nam luôn kiên trì, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy của tất cả các nước và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tham gia ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh chung, vì hòa bình, hợp tác, phát triển, thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Kiên định chính sách 4 không

Trong lĩnh vực quốc phòng, Đại tướng nhấn mạnh quan điểm: "Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ; nhất quán thực hiện chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế".

Việt Nam tích cực tham gia hợp tác đa phương, song phương với các đối tác; ưu tiên giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình và hóa giải các thách thức an ninh từ sớm, từ xa.

Bộ trưởng khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng song phương của Việt Nam với các nước được thực hiện công khai, minh bạch và không làm phương hại đến lợi ích của các nước khác.

Việt Nam mong muốn, mọi quốc gia tăng cường đoàn kết, thấu hiểu lợi ích của nhau, tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực trong quan hệ quốc tế, cùng nhau thực hiện khát vọng xây dựng một thế giới hòa bình, hợp tác, phát triển, phồn vinh, thịnh vượng.

Ông cho rằng, các quốc gia, nhất là các quốc gia đang phát triển cần đề cao “tự chủ chiến lược”, tự lực, tự cường, chủ động khơi thông, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực...

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, cần kiên trì thúc đẩy hợp tác đa phương; củng cố vững chắc, thực chất hơn nữa các thể chế đa phương cũng như cơ chế hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống của khu vực và thế giới.

Cùng hợp tác, xây dựng lòng tin chiến lược, với tầm nhìn tổng thể về giá trị và lợi ích trong xử lý, ứng phó với các thách thức an ninh khu vực và toàn cầu. Đề cao và phát huy tinh thần đặt lợi ích của mỗi quốc gia trong tổng thể lợi ích khu vực và toàn cầu, nhằm bảo đảm sự hài hòa, đoàn kết, hướng tới an ninh toàn cầu bền vững.

Mỗi quốc gia cần thực hiện đúng các cam kết đã đưa ra, đề cao nghĩa vụ, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, khắc phục sự khác biệt, mâu thuẫn, thúc đẩy hợp tác, đạt được nhận thức chung, cùng chung tay xử lý hiệu quả các vấn đề khu vực và an ninh toàn cầu.

Bộ trưởng dẫn luận điểm của Khổng Tử - một nhà giáo dục, nhà tư tưởng lớn của Trung Hoa cổ đại, đã nêu “Đại đạo chi hành, thiên hạ vi công”, nghĩa là: Khi đạo lý lớn được thực thi thì thiên hạ là của chung.

Ông cho rằng tư tưởng này có thể hiểu rộng ra ở tầm quốc tế, khi đường lối chính trị cao cả, luật pháp, công lý quốc tế được tôn trọng, thực thi thì thế giới như ngôi nhà chung, các quốc gia đều bình đẳng, chung sống hòa bình, ổn định và phát triển.