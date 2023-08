Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng và sau khi thực hiện các bước chuẩn bị theo quy định ngày 1/8/2023, Bộ Nội vụ đã ký quyết định cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) Việt Nam. Hội Cựu CAND Việt Nam ra đời là mốc son quan trọng trong lịch sử phát triển 78 năm của lực lượng CAND; khẳng định tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ Công an hưu trí cũng như Hội Cựu CAND Việt Nam, đóng góp vào quá trình phát triển của lực lượng CAND nói riêng, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Trong hai ngày 16-17/8/2023, Đại hội thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam chính thức diễn ra tại Hà Nội. Nhân sự kiện quan trọng này, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao đổi với phóng viên về việc thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam.

Phóng viên: Sau gần 80 năm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ Tổ quốc, lần đầu tiên Hội Cựu CAND Việt Nam được thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Sự kiện này có ý nghĩa như thế nào với lực lượng CAND, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Tô Lâm: Trước hết, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa phương đã quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện để thành lập Hội. Nhân đây, tôi xin gửi lời chúc mừng và lời thăm hỏi thân thiết nhất đến các đồng chí hội viên Hội Cựu CAND Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc. Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Việc thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND có ý nghĩa hết sức quan trọng; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, sự ghi nhận đối với vai trò, vị trí và những công lao, đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND nói chung và đội ngũ cựu Công an nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Việc thành lập Hội sẽ tập hợp, đoàn kết, và động viên, khích lệ đội ngũ cựu cán bộ Công an tiếp tục giữ vững bản chất tốt đẹp, nêu gương cho các thế hệ CAND tiếp bước học tập, noi theo; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và những đóng góp của toàn lực lượng trong sự nghiệp cách mạng, cũng như trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND; trở thành cầu nối tin cậy, thân thiết giữa người dân ở cơ sở với lực lượng CAND. Các hội viên Hội Cựu CAND Việt Nam sẽ phối hợp với các hội viên Hội Cựu chiến binh để cùng nhau tiếp tục phát huy truyền thống của CAND và Quân đội nhân dân, xây dựng cuộc sống yên vui ở từng làng xã, thôn bản, xã phường…

Trước đây, khi chưa có Quyết định thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam, lực lượng cán bộ hưu trí của Bộ Công an hoạt động như thế nào? Có những hạn chế nào trong quá trình hoạt động, thưa Bộ trưởng?

Cán bộ Công an hưu trí hiện nay có trên 97 ngàn đồng chí; trước đây được tổ chức sinh hoạt theo hình thức các Câu lạc bộ, Ban liên lạc Công an hưu trí. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các Câu lạc bộ, Ban liên lạc Công an hưu trí trước đây chưa có quy chế quản lý thống nhất hoạt động, thiếu tính định hướng chung, do đó chưa thu hút, tập hợp được toàn bộ cán bộ Công an hưu trí và các đối tượng từng công tác, hoạt động trong lực lượng CAND.

Việc thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam có điều lệ hoạt động, hệ thống tổ chức thống nhất ý chí và hành động, đủ sức tập hợp, đoàn kết đội ngũ cựu cán bộ Công an là rất cần thiết. Đây cũng là nguyện vọng rất chính đáng của đại đa số cựu Công an và cán bộ, chiến sĩ đang công tác, chiến đấu trong lực lượng CAND.

Hội Cựu CAND Việt Nam sẽ hoạt động theo cơ chế nào và mục tiêu quan trọng nhất của Hội Cựu CAND Việt Nam trong nhiệm kỳ đầu tiên là gì, thưa Bộ trưởng?

Hội Cựu CAND Việt Nam hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong khuôn khổ của pháp luật và không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước. Hoạt động của Hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy Công an các cấp; sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, chính quyền địa phương và theo quy định thống nhất của Điều lệ Hội.

Việc thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với lực lượng CAND và mỗi cán bộ Công an hưu trí. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, mọi hoạt động của Hội đều hướng tới phát huy những mục tiêu, giá trị tốt đẹp đó. Trong đó mục tiêu quan trọng, trước mắt là tổ chứ thành công Đại hội, bầu ra Ban Chấp hành Hội; tập hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đều tự nguyện, tích cực tham gia sinh hoạt Hội.

Bộ trưởng có kỳ vọng gì vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu CAND Việt Nam sẽ được ra mắt ngay sau Đại hội (ngày 17/8/2023). Bộ Công an sẽ tạo điều kiện ra sao cho các hội viên khi tham gia vào Hội Cựu CAND Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 – 2028)?

Ban Chấp hành Hội có vai trò hết sức quan trọng,trong đó dự kiến có nhiều đồng chí nguyên là những sĩ quan cao cấp, tướng lĩnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, năng lực, trình độ, kinh nghiệm, hiểu biết sâu rộng về chính trị, xã hội, pháp luật, nghiệp vụ và quan trọng hơn nữa là có sức khỏe, nhiệt huyết tham gia công tác Hội.

Đoàn đại biểu Hội Cựu CAND Việt Nam vào lăng viếng Bác.

Tôi mong muốn và tin tưởng rằng Ban Chấp hành Hội sẽ chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội, tập trung xây dựng, định hướng, hướng dẫn thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy Công an các cấp, cán bộ, chiến sĩ Công an tại ngũ sẽ luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Hội Cựu CAND, các hội viên hoạt động hiệu quả và ngày càng phát triển.

Trong những ngày Tháng Tám mùa Thu lịch sử này, cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây cũng là dịp kỷ niệm Ngày truyền thống của lực lượng CAND. Xin Bộ trưởng chia sẻ một vài suy nghĩ về trách nhiệm của người chiến sỹ CAND đối với đất nước và nhân dân?

Ra đời trong những ngày Cách mạng Tháng Tám lịch sử, được Đảng và Bác Hồ dầy công giáo dục, rèn luyện, lực lượng CAND đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, luôn phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn, gian khổ đến mấy, CAND Việt Nam cũng một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân; luôn gương mẫu đi đầu, đoàn kết thống nhất, giữ kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, đảm nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và 78 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, xin chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Theo Cổng thông tin Bộ Công an