Sáng 16/8, Đoàn đại biểu Đại hội thành lập Hội cựu Công an nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Hội cựu Công an nhân dân Việt Nam tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng cả máu xương, anh dũng, kiên cường, chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Hội cựu Công an nhân dân Việt Nam tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”

Đoàn đại biểu Hội cựu CAND tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đông đảo cán bộ công an hưu trí mong muốn có một tổ chức hội thống nhất để tập hợp, đoàn kết hội viên là cựu Công an nhân dân nhằm động viên, chăm lo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an.

Từ năm 2004 đến nay Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ công an đã nhiều lần quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập Hội cựu Công an nhân dân Việt Nam.

Thực hiện ý kiến Thường trực Ban Bí thư, sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ, ngày 7/3/2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc công nhận Ban Vận động thành lập hội gồm 74 đồng chí đại diện các câu lạc bộ, ban liên lạc công an hưu trí từ Bộ đến địa phương.

Sau khi được thành lập, Ban Vận động thành lập hội đã phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ quyết định cho phép thành lập hội đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật...

Ngày 1/8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã chính thức ban hành quyết định về việc cho phép thành lập Hội cựu Công an nhân dân Việt Nam. Đánh dấu một sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Phương hướng hoạt động của Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam là phối hợp chặt chẽ với Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an để tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an có văn bản hướng dẫn cấp ủy, Công an các địa phương triển khai thành lập Hội ở cấp tỉnh, cấp huyện và Chi hội ở cấp xã.

Tổ chức hoạt động các cấp hội theo đúng điều lệ hội đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan.

Kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp Hội (thành lập, đảm bảo số lượng nhân sự Văn phòng, các ban chuyên môn...), sớm ổn định tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của hội có hiệu quả....