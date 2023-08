Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) Việt Nam tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ Công an và các bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực hội hoạt động.

Hội Cựu CAND Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Câu lạc bộ Sĩ quan Công an hưu trí Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Hồi tháng 2 năm nay, tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Câu lạc bộ Sĩ quan Công an hưu trí Bộ Công an, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Ban liên lạc Công an hưu trí, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam.

Việc Hội Cựu CAND Việt Nam được thành lập sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo cán bộ công an hưu trí gắn kết nghĩa tình đồng đội; chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Qua đó, Hội Cựu CAND Việt Nam sẽ đóng góp tích cực hơn nữa trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng hệ thống chính trị và là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.