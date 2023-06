Ngày 8/6, Bộ Công an tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và phát động giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2023-2025.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Người làm báo và lực lượng công an có nhiều hoạt động gần gũi

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm khẳng định: "Chúng tôi xác định báo chí có vị trí vô cùng quan trọng, sự phối hợp của các cơ quan báo chí là nguồn động viên rất lớn đối với lực lượng công an nhân dân".

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định báo chí là vũ khí sắc bén, là bộ phận không thể thiếu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hải

Trong sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn xác định báo chí là lĩnh vực được đặc biệt quan tâm trong công tác tư tưởng, văn hoá. Là vũ khí quan trọng trong tuyên truyền định hướng tư tưởng và tuyên truyền về các đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước.

Theo Đại tướng Tô Lâm, trải qua 98 năm chiến đấu và trưởng thành, các cơ quan báo chí luôn đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân trong trận chiến thầm lặng vì bình yên cuộc sống.

Chia sẻ về công việc của những người làm báo và lực lượng công an, Đại tướng Tô Lâm chia sẻ: "Nghề báo và nghề công an rất gần nhau khi đều phản ánh những hiện thực xã hội".

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, báo chí cũng thực hiện các phóng sự điều tra, hoạt động điều tra. Thông tin trên báo chí là một trong những kênh thông tin quan trọng, đóng hàm lượng nhất định trong hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an.

Đại tướng Tô Lâm cho rằng, trong hoạt động hàng ngày, người làm báo và lực lượng công an có nhiều hoạt động gần gũi. Lực lượng công an được đùm bọc, che chở trong các hoạt động nghiệp vụ.

Trước những thách thức cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, báo chí phải tiên tiến, bắt kịp được công nghệ thì sẽ đưa báo chí cách mạng ngày càng lớn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho lãnh đạo cơ quan báo chí Trung ương có nhiều thành tích trong tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự. Ảnh: Phạm Hải

"Báo chí không chỉ giới hạn trong hoạt động của phóng viên báo chí mà mỗi người dân đều có thể đóng góp vào hoạt động này. Trong lực lượng công an nhân dân, cán bộ công an vừa là chiến sỹ nhưng đồng thời cũng là người làm báo phản ánh những diễn biến đời sống", Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đề cập đến vai trò của lực lượng công an trên mọi miền Tổ quốc, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng sự phối hợp giữa lực lượng công an và báo chí đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

"Tôi xem nhiều chương trình trên các đài truyền hình có những sự kiện rất kịp thời, rất cập nhật. Nếu chỉ dựa vào lực lượng phóng viên hiện có thì không thể có mặt ngay tại chỗ với những hiện trường ở vùng xa xôi, hẻo lánh như vậy. Những địa bàn xa xôi, hẻo lánh khi có sự hỗ trợ của lực lượng công an với sự có mặt kịp thời cùng những mô tả chân thực, sinh động về những sự kiện hay tấm gương người tốt việc tốt sẽ cung cấp cho báo chí những thông tin có giá trị", Đại tướng Tô Lâm chia sẻ.

Tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tạo điều kiện cho các nhà báo thâm nhập thực tế, thu thập tư liệu để sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Góp phần đưa hình ảnh "công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" đến với đông đảo công chúng.

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí có mặt tại hội nghị, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam bày tỏ hạnh phúc khi các cơ quan báo chí được đón tiếp trong không gian trang trọng do Bộ Công an tổ chức.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hải

Theo ông Lê Quốc Minh, báo chí đang đứng trước nhiều thách thức với tốc độ phát triển của khoa học, công nghệ.

Tổng biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho rằng: Thời gian tới báo chí sẽ có nhiều chuyển đổi từ nội dung đến phát triển công nghệ mới để thực hiện sứ mệnh của báo chí là tuyên truyền đúng đắn chủ trương của Đảng, Nhà nước và đưa tin trung thực đến nhân dân.

Phát động giải báo chí chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân (X04) báo cáo kết quả công tác báo chí, truyền thông và phối hợp tuyên truyền bảo đảm an ninh, trật tự thời gian vừa qua.

Đồng thời, đại diện Cục X04 phát động giải báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2023-2025".

Theo Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, giải báo chí lần này là giải thưởng được tổ chức 2 năm một lần do Bộ Công an chủ trị phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục X04 phát động giải báo chí. Ảnh: Phạm Hải

Cuộc thi là cơ hội để báo chí khai thác sâu hơn các đề tài về những cống hiến, đóng góp thầm lặng của lực lượng công an trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thông qua các tác phẩm báo chí sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ giữ gìn và bảo vệ an ninh quốc gia; tạo cầu nối quan trọng giữa lực lượng công an với nhân dân.

Thời gian nhận tác phẩm được tính từ ngày 8/6/2023 đến hết ngày 30/4/2025. Lễ Tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.