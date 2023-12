Sáng 22/12, Hội nghị tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023 cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk được tổ chức, nhằm giới thiệu, hướng dẫn sử dụng chức năng cập nhật lịch công tác; tuyên truyền, phổ biến các quy định về đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023 cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk)

Thông qua hội nghị, công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các chức năng của phần mềm, hệ thống thông tin trong xử lý công việc.

Theo trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, cũng tại hội nghị, các cán bộ đã tiến hành trao đổi, đóng góp ý kiến về các ứng dụng công nghệ đang triển khai tại Văn phòng UBND tỉnh để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Các phần mềm này bao gồm Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh iDesk, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính iGate, thư điện tử công vụ, phần mềm theo dõi nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao.

Bảo đảm an toàn thông tin mạng là nhiệm vụ then chốt trong quá trình chuyển đổi số tại mọi địa phương. Hội nghị tập huấn của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk là một trong nhiều hoạt động đã được triển khai trên địa bàn tỉnh để đào tạo và nâng cao kỹ năng ứng phó với sự cố an toàn thông tin khi xảy ra.

Cũng trong tháng 12, tại Đắk Lắk, Trung tâm Giám sát, Điều hành đô thị thông minh, Sở TT&TT tỉnh đã tổ chức tập huấn diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2023.

Tham gia tập huấn có các thành viên của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, chuyên gia đến từ các cơ quan chức năng và doanh nghiệp an toàn thông tin.

Hình thức diễn tập diễn ra trên hệ thống đang vận hành, đưa con người, quy trình và công nghệ của tổ chức tham gia vào toàn bộ quá trình diễn tập, đưa đội ứng cứu vào trạng thái luôn thường trực, sẵn sàng xử lý sự cố, trước các cuộc tấn công trong thực tế.