Đám cưới trong mơ của người đàn ông 'chỉ còn vài tuần để sống'

Hai người có sự kết nối khi vừa chào đời. Emily Draper Knisley được sinh ra chỉ bốn giờ sau Hunter tại Trung tâm Y tế Fairfield ở Lancaster, Ohio (Mỹ).

Năm 8 tuổi, Hunter được chẩn đoán mắc chứng loạn dưỡng cơ Becker, một tình trạng tương tự chứng loạn dưỡng cơ Duchenne nhưng hiếm gặp hơn và tiến triển chậm hơn. Do hội chứng này, Hunter gặp khó khăn trong việc hoạt động thể chất. Anh chia sẻ mình không thể chạy nhanh bằng những đứa trẻ khác khi chơi thể thao.

Cặp đôi cùng 3 người con trong đám cưới.

Emily và Hunter cùng học tại trường trung học Sheridan ở Thornville, Ohio. Khi gặp Hunter, cô cảm thấy anh rất đáng yêu. Hunter cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của Emily nhưng anh cảm thấy ngại ngùng khi cô đến bắt chuyện với mình.

Vào tháng 1/2019, Hunter thấy một bức ảnh của Emily trên Facebook. Anh ngay lập tức gửi tin nhắn chào hỏi Emily.

Cả hai có chung sở thích cả về âm nhạc lẫn phim ảnh nên dần thân thiết hơn qua những cuộc trò chuyện. Emily tiết lộ cuộc trò chuyện đầu tiên của họ kéo dài suốt 13 tiếng.

Buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai là vào tháng 3/2019. Ngày hôm đó, khiếu hài hước của Hunter đã nhanh chóng khiến Emily đổ gục.

Nhớ lại buổi hẹn đó, Emily vẫn xúc động: “Anh ấy là một chàng trai kỳ lạ và tốt bụng”. Hunter thì khen Emily hết lời: "Cô ấy rất xinh đẹp, thật tuyệt vời khi được ở bên cô ấy".

Vào lần hẹn hò thứ ba, Hunter chia sẻ với Emily về bệnh tình của anh. Anh không biết mình sẽ sống được bao lâu nữa.

Những điều Hunter chia sẻ khiến Emily suy nghĩ rất nhiều. Trước đó cô đã có hai con gái với người cũ, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Nhưng cuối cùng cô vẫn quả quyết: "Nếu có ai đó định khiến tôi đau khổ thêm lần nữa thì tôi muốn người đó là Hunter".

Cặp đôi dọn đến sống chung ở Junction City, Ohio cùng 2 con gái của Emily. Hunter nói rằng: “Tôi thích được nhìn thấy họ mỗi khi thức dậy”.

Vào tháng 12/2020, Hunter đã cầu hôn Emily thành công. Tuy nhiên, việc giải quyết ly hôn với người cũ của Emily vẫn chưa kết thúc nên cả hai chưa thể kết hôn. Thay vào đó, họ xăm những dải băng cưới có tên viết tắt của nhau trên ngón tay đeo nhẫn. Nói về những hình xăm, Emily khẳng định: “Chúng mang ý nghĩa của sự vĩnh cửu”.

Emily giúp Hunter thực hiện ước mơ với môn thể thao anh từng phải từ bỏ.

Hai người sau đó đã chào đón cậu con trai Maverick ra đời vào ngày 22/3/2021. Emily nhớ lại về phản ứng của Hunter: “Anh ấy khóc rất nhiều”.

Nhiều năm trước đó, các bác sĩ nói với Hunter rằng nếu anh có con gái thì đứa bé có nguy cơ nhiễm mầm bệnh của anh. Vì thế, Hunter luôn ao ước và hi vọng mình có một người con trai.

Nhưng cuộc sống mới của họ bỗng bị đảo lộn khi Hunter đi siêu âm tim định kỳ và được chẩn đoán suy tim giai đoạn cuối. Anh bị sốc khi các bác sĩ nói rằng anh chỉ có thể sống thêm vài tuần nữa.

Emily đang đón con gái từ trường thì Hunter gọi điện báo tin buồn. Cô chết lặng: "Cảm giác như thể bị một nhát dao đâm vào tim vậy".

Khi các bác sĩ hỏi Hunter về nguyện vọng cuối cùng của anh, anh nói rằng muốn tổ chức đám cưới ở Myrtle Beach, miền Nam Carolina và đưa các con đi ngắm đại dương.

Emily lập tức gọi cho luật sư của mình và yêu cầu nhanh chóng giải quyết cuộc ly hôn để cô có thể chính thức kết hôn với tình yêu của đời mình trước khi anh qua đời.

Họ hoàn thành thủ tục kết hôn hợp pháp vào ngày 14/4.

Cặp đôi luôn nhắc về việc tổ chức đám cưới tại bãi biển Myrtle, nơi cả hai đều có những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu. Vì vậy, nhân viên bệnh viện đã nhờ đến sự giúp đỡ để liên hệ với Amanda McDowell, chuyên gia tổ chức đám cưới của Myrtle. Nhận được thông tin, bà McDowell đã nhanh chóng lên kế hoạch cho một đám cưới miễn phí, một phần nhờ sự đóng góp từ các doanh nghiệp địa phương.

Chia sẻ với PEOPLE, bà bộc bạch: "Tôi nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì cho họ, đơn giản vì họ xứng đáng".

Cả hai đã có một buổi lễ tuyệt vời vào ngày 21/4. Sau đó cặp đôi cùng nhau khiêu vũ trên nền nhạc "Me and You" của Kenny Chesney. Hunter nói rằng đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời anh.

Nhắc về ngày trọng đại, Emily vẫn xúc động: "Những người chúng tôi chưa từng gặp, không nợ chúng tôi bất cứ điều gì đã làm mọi thứ vì chúng tôi và điều đó thật ấm áp”.

Cặp đôi cho biết họ muốn chia sẻ câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho những người khác.

Hiện, Hunter dành thời gian còn lại để làm đồ trang trí, xem phim, chơi với con và nghe Emily hát. Anh nói rằng giọng hát của vợ mình chính là giọng hát của thiên thần.

Vào thứ Bảy, Emily tạo bất ngờ cho Hunter khi hiện thực hóa một ước nguyện khác của anh: Nhìn thấy con trai của họ chơi bóng đá.

Emily cho biết sức khỏe của Hunter không cho phép anh chơi bóng đá. Vì thế, anh muốn được xem con trai mình chơi môn thể thao này.

Cô tập hợp khoảng 25 người gồm gia đình, bạn bè và một vài giáo viên tiểu học của Hunter tại sân bóng trường trung học của họ. Mọi người cổ vũ trên khán đài trong khi Hunter và Maverick ra sân trong bộ đồng phục.

Giữa những trải nghiệm buồn vui lẫn lộn, Emily nói: “Tôi biết ơn vì chúng tôi đã có khoảng thời gian bên nhau và có một cậu con trai kháu khỉnh. Con gái của tôi cũng rất yêu quý Hunter và coi anh ấy như bố của chúng vậy".

Kể từ sau đám cưới, sức khỏe của Hunter khá hơn đôi chút. Emily cho biết: “Các bác sĩ nói rằng hiện tại Hunter có thể sống thêm vài tháng. Tuy không thể đảm bảo nhưng khả năng đó vẫn có thể xảy ra”.

Hunter nhắn gửi: “Thời gian là tất cả. Thế nên, dù mọi thứ có gian nan trắc trở, hãy luôn ngẩng cao đầu và bước tiếp”.

Anh Tuấn (Theo People)