Mới đây, lực lượng Công an TPHCM phối hợp cùng Công an TP.Thủ Đức kiểm tra hành chính một căn hộ tại chung cư Masteri, phường Thảo Điền đã phát hiện, bắt quả tang một người đàn ông Hàn Quốc và bạn gái người Việt đang sử dụng ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ 3 gói nylon chứa ma túy và các dụng cụ để sử dụng.

Đây là trường hợp điển hình về vấn nạn "dân chơi" chọn địa điểm bay lắc là căn hộ cao cấp.

Người đàn ông Hàn Quốc bị bắt quả tang đang "bay lắc" cùng bạn gái Việt Nam trong căn hộ chung cư cao cấp ở TP.Thủ Đức. Ảnh: CACC

Ở rất nhiều vụ khác, dân chơi cũng chọn thuê các căn hộ cao cấp để thác loạn vì độ an toàn, kín đáo và riêng tư. Diễn viên hài Hữu Tín từng bị bắt quả tang cùng một số người bạn đang phê ma túy trong căn hộ ở chung cư Giai Việt, quận 8...

Đầu tháng 6, Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức kiểm tra nhiều địa điểm nghi vấn là căn hộ thuê tại những chung cư cao cấp ở phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức và phường 22, quận Bình Thạnh.

Tại những nơi này, công an phát hiện, bắt 19 đối tượng người Trung Quốc và thu giữ nhiều loại thiết bị công nghệ phục vụ cho hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Số đối tượng này được lực lượng công an tổ chức bàn giao cho phía Trung Quốc để xử lý theo quy định pháp luật.

Dư luận từng xôn xao về vụ đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vy (21 tuổi) bắt cóc 2 trẻ em tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với mục đích quay clip khiêu dâm. Mới đây, Công an TPHCM có kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nhật Vy với 2 tội danh.

Trong vụ án này, địa điểm mà đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội là căn hộ cao cấp tại chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh, được thuê ngay trong ngày phạm tội.

Đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vy thuê căn hộ ở chung cư cao cấp Saigon Pearl ngay trong ngày thực hiện vụ bắt cóc 2 đứa trẻ để quay clip khiêu dâm. Ảnh: CACC

Ngoài ra, trong vài năm gần đây, mại dâm cao cấp ở TPHCM cũng chọn chung cư cao cấp để thuê, làm nơi hoạt động.

Nhiều đường dây mại dâm do Công an TPHCM khám phá cho thấy, các đối tượng thuê căn hộ chung cư từ 20-30 triệu đồng/tháng làm nơi đón khách. Đồng thời, nhiều nhà hàng, karaoke có đội ngũ nữ tiếp viên đi khách cũng tổ chức thuê mướn căn hộ chung cư cao cấp để đưa khách về đây hoạt động mua - bán dâm.

Theo báo cáo của Công an TPHCM, ngoài các loại hình tệ nạn tội phạm công nghệ cao thì các ổ nhóm sản xuất ma túy, giang hồ mang tính chất băng nhóm, chủ yếu từ miền ngoài vào cũng chọn thuê căn hộ chung cư cao cấp để náu thân, dễ bề hoạt động.

Làm sao để phát hiện, xử lý?

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM - cho hay, các đối tượng tội phạm và liên quan đến tệ nạn xã hội thường chọn thuê căn hộ chung cư cao cấp để ẩn náu, hoạt động vì những nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt, phần lớn có sử dụng thẻ từ để kiểm soát người ra vào. Do đó, khi có người lạ hoặc lực lượng chức năng, những đối tượng sẽ dễ dàng phát hiện để đối phó.

Căn hộ chung cư cao cấp được thiết kế cách âm tốt nên hoạt động tội phạm, tệ nạn diễn ra kín đáo, hàng xóm xung quanh khó phát hiện.

Ông Hà cho biết thêm, công an đã phát hiện có trường hợp các đối tượng tội phạm thuê mướn căn hộ liên kết với lực lượng bảo vệ tại chỗ. Khi thấy người lạ hay cơ quan chức năng, số bảo vệ này báo động cho đối tượng để đối phó, tẩu tán tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Công an khám xét 1 căn hộ chung cư cao cấp ở quận 7, thu giữ 21,5 tỷ đồng. Đây là tiền thu lợi bất chính từ hoạt động kinh doanh mại dâm của 1 đối tượng Trung Quốc, là chủ nhà hàng ăn chơi tại TPHCM. Ảnh: CACC

Thời gian gần đây, trong nhiều vụ việc công an khám phá về tội phạm, tệ nạn tại các chung cư cao cấp có sự giúp sức tích cực của cư dân xung quanh, phát hiện những nghi vấn nên tố giác.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, để kịp thời phát hiện và xử lý tình trạng này, giải pháp quan trọng là lực lượng công an tăng cường tuyên truyền đến các cư dân, ban quản lý, bảo vệ chung cư. Nội dung tuyên truyền là về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tác hại để người dân dễ dàng nhận diện, cảnh giác và tham gia tố giác tội phạm.

“Công an TPHCM đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, biện pháp quản lý hành chính về trật tự xã hội để thu thập thông tin, nắm chắc tình hình tại các khu chung cư, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời phối hợp xử lý các sự việc” - ông Hà nói thêm.

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM. Ảnh: Thành Nhân

Theo đó, trong thời gian qua và giai đoạn sắp tới, lực lượng công an tiếp tục tăng cường kiểm tra các căn hộ chung cư cao cấp để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi phạm tội, tệ nạn xã hội và xử lý nghiêm các hành vi che giấu, tiếp tay tội phạm.

Công an TPHCM khuyến cáo, chủ căn hộ, người làm dịch vụ cho thuê cần thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký cư trú, nếu phát hiện có nghi vấn thì báo ngay cho cơ quan công an gần nhất… Nếu phát hiện trường hợp nào che giấu, tiếp tay tội phạm để vụ lợi, cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.