Dân đô thị Trung Quốc rộ mốt trồng rau ở ban công

Nhiều người Thượng Hải (Trung Quốc) mắc kẹt ở nhà do thành phố thực hiện phong tỏa còn nói đùa rằng rau đã trở thành hàng hóa xa xỉ. Trong một số ảnh chế trên mạng, rau chân vịt được so sánh với thương hiệu Hermes hay bắp cải so sánh với Louis Vuitton, theo Global Times.

Trên Weibo, chủ đề "một phụ nữ Thượng Hải thành công tự cung tự cấp rau tươi nhờ phương pháp thủy canh" đã thu hút gần 8 triệu lượt xem tính đến 16/4; chủ đề "trồng rau thủy canh khiến tôi hạnh phúc" có gần 12 triệu lượt xem trên ứng dụng Xiaohongshu.

Trong đại dịch, nhiều người Trung Quốc bắt đầu tự trồng rau tại nhà. Ảnh: Zhong Liu.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, doanh số bán hạt giống rau tại Trung Quốc liên tục tăng, riêng sàn thương mại điện tử Taobao ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm hơn 100% trong 3 năm liên tiếp.

Theo báo cáo của Taobao vào 15/4, trong quý đầu tiên của năm 2022, doanh số bán tất cả loại hạt giống rau trên nền tảng tăng vọt. Bắc Kinh là nơi có lượng người mua lớn nhất, tiếp theo là Thượng Hải và Hàng Châu. Ngày càng nhiều người quan tâm đến việc tự trồng rau củ để sử dụng.

Nhiều người cho biết cứ đến mùa xuân, sở thích trồng trọt của người Trung Quốc lại trỗi dậy. Từ tháng 1 đến tháng 3, loại hạt giống bán chạy nhất trên nền tảng Taobao và Tmall là rau mùi, vượt cả tỏi tây. Bên cạnh đó, hạt giống dưa hấu, tiêu, rau diếp, hành lá, cà chua và củ cải đỏ cũng nằm trong top 10 cái tên được mua nhiều nhất.

Những chậu rau củ tự trồng giúp nhiều người Trung Quốc chủ động về thực phẩm tươi trong đại dịch. Ảnh: Zhong Liu.

"Nếu là người mới làm quen, tôi khuyên nên thử trồng tỏi tây, xà lách, rau chân vịt, củ cải đỏ và các loại rau mọc nhanh khác. Nói chung, sau khoảng nửa tháng là bạn có thể thu hoạch. Để kinh tế hơn, bạn có thể chọn hành, rau dền, rau muống và các loại khác cho thu hoạch nhiều lần", một người bán hạt giống cho biết.

Ngoài hạt giống, các dụng cụ trồng trọt cũng đang được nhiều người tìm mua như đất hữu cơ, thuổng, xẻng, cuốc, bình tưới hay thiết bị trồng rau thông minh. Dữ liệu cho thấy trong quý đầu tiên của năm 2022, doanh số bán các công cụ nông nghiệp hiện đại như máy buộc cành cây tự động tăng 89%, dụng cụ hỗ trợ bắt sâu tăng 52,7% so với cùng kỳ năm trước.

Sản phẩm chậu trồng cây đa năng, giúp tiết kiệm diện tích ban công cũng bán khá chạy. Người mua có thể tùy chỉnh lắp ghép nhiều lớp dựa theo diện tích ban công gia đình.

Theo Zing