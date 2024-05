Chiến dịch thúc đẩy nhận thức này đến từ Hiệp hội Victimes và Citoyens - Hiệp hội Hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông của Pháp. Thông điệp trái ngược với quan điểm lâu nay cho rằng "đàn ông lái xe giỏi hơn phụ nữ".

Thông điệp được Hiệp hội này truyền tải là: “Để có thể sống sót đằng sau tay lái, điều tốt nhất đàn ông có thể làm là học cách lái xe của phụ nữ”. Hiệp hội tin rằng chiến dịch sẽ giúp giảm thiểu tai nạn và giảm con số tử vong hàng năm trên đường.

Thông điệp trên chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của các nam tài xế, khi nó đi kèm những dữ liệu đáng tin cậy. Các con số gần đây từ Trung tâm Giám sát an toàn giao thông của Pháp cho thấy, đàn ông lái xe có rủi ro gây tai nạn cao hơn so với phụ nữ.

Cụ thể, đàn ông chịu trách nhiệm cho 84% số vụ tai nạn giao thông gây tử vong tại Pháp. Họ cũng chiếm tỷ lệ cao số các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả thương tích nghiêm trọng (75%) và tai nạn do lái xe say rượu (93%). Ngược lại, phụ nữ có các lỗi về lái xe ít hơn và tỉ lệ gây tai nạn chết người thấp hơn tới 8 lần so với đàn ông.

Một số người có thể cho rằng những số liệu thống kê trên bị sai lệch vì đàn ông đang chiếm tỷ lệ lái xe lớn hơn. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy phụ nữ chiếm tới 42% tổng số tài xế có bằng lái xe của Pháp. Các nghiên cứu cũ hơn chỉ ra quãng đường đi được hàng năm của phụ nữ (11.200km/ 6.960 dặm) khá tương đương với đàn ông (12.500km/ 7.770 dặm). Điều này đã chứng minh cho sự bình đẳng giới sau vô lăng và sự an toàn trên đường không liên quan đến tần suất lái xe.

Hiện tại, một loạt áp phích của Hiệp hội Victimes & Citoyens được trưng tại các ga tàu điện ngầm của Pháp và có sẵn mã QR dành cho người dân muốn đọc chi tiết thông tin tuyền truyền về an toàn giao thông. Bên cạnh đó, một chatbot trên mạng xã hội X cũng được xây dựng để tự động phản hồi mọi bình luận.

Tay đua nữ Michèle Mouton, người nổi tiếng với thành tích về đích thứ hai trong Giải đua xe ô tô WRC năm 1982, đã chia sẻ suy nghĩ của mình về chiến dịch trên. Cô nói rằng phụ nữ có xu hướng lái xe thận trọng hơn, chú ý quan sát người khác trên đường, ít uống rượu và ý thức tự bảo vệ bản thân mạnh mẽ hơn đàn ông.

Một nghiên cứu gần đây của Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc (IIHS) cho thấy kết quả tương tự ở Mỹ. Từ năm 1975 đến năm 2021, tài xế nam chịu trách nhiệm cho số ca tử vong trên đường cao hơn đáng kể so với tài xế nữ, bằng chứng có thể thấy từ dữ liệu trong biểu đồ dưới đây:

Dưới đây là một số hình ảnh áp phích gây chú ý đang được dán ở ga tàu điện ngầm ở Pháp:

93% tài xế say rượu gây tai nạn là nam giới. Hãy học cách lái xe như phụ nữ để sống sót.

84% số vụ tai nạn giao thông chết người là do nam giới gây ra. Hãy học cách lái xe như phụ nữ để sống sót.

88% tài xế trẻ thiệt mạng là nam giới. Hãy học cách lái xe như phụ nữ để sống sót.

Lưu Đức (Theo Carscoops)

