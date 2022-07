Theo báo cáo “Xu hướng nhu cầu vàng” do Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) vừa công bố, nhu cầu vàng toàn cầu (không bao gồm thị trường phi tập trung OTC) trong quý II/2022 đã giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 948 tấn. Tuy nhiên, nhờ dòng vốn ETF (Exchange Traded Fund - Quỹ hoán đổi danh mục) mạnh mẽ trong quý I, nhu cầu vàng nửa đầu năm 2022 vẫn tăng 12% so với nửa đầu năm 2021, ở mức 2.189 tấn.

Tại Việt Nam, nhu cầu vàng của người tiêu dùng đã tăng từ 12,6 tấn trong quý II/2021 lên 14 tấn trong quý II/2022, tăng 11% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này đạt được bởi tổng nhu cầu vàng thỏi và vàng đồng tăng 5%, từ 9,1 tấn trong quý II/2021 lên 9,6 tấn trong cùng kỳ năm 2022; đồng thời nhu cầu vàng trang sức tăng 28%, từ 3,5 tấn trong quý II/2021 lên 4,5 tấn trong quý II/2022.

Ông Andrew Naylor - Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) tại WGC, cho biết, do lo ngại về tình trạng lạm phát và sự suy yếu của Việt Nam đồng, các nhà đầu tư đã tìm đến vàng để phòng trừ rủi ro. Điều này được phản ánh qua mức phí bảo hiểm cao kỷ lục đối với đầu tư vàng miếng trong nước. Nhu cầu trang sức tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái cũng là nhờ giá vàng trong nước sụt giảm và tâm lý lạc quan của người tiêu dùng trong bối cảnh phục hồi kinh tế toàn cầu, cùng với gói kích cầu trị giá 15 tỷ USD do Chính phủ Việt Nam đề ra.

Nhu cầu vàng của thị trường Việt Nam tăng trong quý II/2022 (ảnh: Nam Khánh)

Nhìn vào toàn cảnh thế giới, nhu cầu vàng thỏi và vàng đồng duy trì ổn định so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 245 tấn trong quý II. Nhu cầu tăng mạnh đáng chú ý tại Ấn Độ, Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ, từ đó cân bằng tình hình nhu cầu vàng thấp tại Trung Quốc do phần nào bị ảnh hưởng bởi việc tiếp tục phong tỏa để phòng dịch Covid-19. Ước tính, nhu cầu vàng thỏi và vàng đồng toàn cầu giảm 12% so với cùng kỳ năm 2021, xuống còn 526 tấn trong nửa đầu năm.

Trong lĩnh vực trang sức, nhu cầu vàng quý II tăng 4% so với cùng kỳ năm, lên 453 tấn nhờ nhu cầu tại Ấn Độ tăng trở lại, tăng thêm 49% so với quý II/2021. Sử tăng trưởng mạnh tại Ấn Độ đã giúp cân bằng với mức nhu cầu giảm đáng kể 29% tại Trung Quốc lục địa, nơi mà thị trường đang suy yếu do các lệnh phong tỏa làm đình trệ hoạt động kinh tế, hạn chế việc chi tiêu của người dân.

Sản lượng khai thác trong nửa đầu năm đạt mức cao kỷ lục trong chuỗi dữ liệu, đạt 1.764 tấn, tăng 3% trong nửa đầu năm 2021, theo báo cáo “Xu hướng nhu cầu vàng”. Sản lượng tăng cao nhờ một số dự án khai thác các mỏ chất lượng cao hơn, đồng thời ngành khai thác mỏ của Trung Quốc quay trở lại mức sản lượng bình thường sau khi tạm ngừng hoạt động an toàn vào năm ngoái.

Ông Louise Street - Nhà phân tích cấp cao đến từ WGC - nhận định, trong nửa đầu năm 2022, các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát tràn làn và bất ổn địa chính trị đã thúc đẩy thị trường vàng toàn cầu, nhưng thị trường này cũng phải đối mặt với những trở ngại từ lãi suất tăng cùng giá USD tăng vọt gần như chưa từng có.

Nhìn chung, về nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn, vẫn khuyến khích hoạt động đầu tư vàng, nhưng thị trường này đều có thể mang lại cả cơ hội và thách thức trong giai đoạn nửa cuối năm 2022.