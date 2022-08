Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2022), 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2022), sáng 19/8, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an làm trưởng đoàn đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an vào Lăng viếng Bác. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước những công lao của Người đối với sự nghiệp cách mạng; nguyện phấn đấu đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn; phấn đấu xây dựng lực lượng CAND tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng, lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch.

Ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm đối diện với gian khổ, hiểm nguy nhưng luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Hiện nay, trong bối cảnh tình hình mới đặt ra những thách thức và cơ hội đan xen, để thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đòi hỏi lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang, nỗ lực phấn đấu không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.