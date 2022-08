Bộ trưởng Công an chung vui cùng nhân dân trong ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tối 17/8, trong không khí của những ngày tháng Tám lịch sử, nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 77 năm ngày truyền thống của lực lượng CAND, 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quán Thánh (quận Ba Đình) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự ngày hội và chung vui với nhân dân phường Quán Thánh có Uỷ viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình.

Ngày hội còn có sự tham dự của lãnh đạo TP Hà Nội cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân phường Quán Thánh.

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để tôn vinh, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào này ở cơ sở.

Đại tướng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng phường Quán Thánh.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, cha ông ta luôn dựa vào nhân dân, phát huy trí tuệ, sức mạnh, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân với nền tảng là “thế trận lòng dân”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”…

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”; “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam nêu rõ: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”.

Nhất quán quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng, phát động nhiều phong trào thi đua, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi thời đại.

Để ghi nhận những đóng góp to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 13/6/2005, Thủ tướng đã ban hành quyết định lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Chương trình nghệ thuật chào mừng ngày hội.

17 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đi vào cuộc sống, hướng về cơ sở, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tại ngày hội, Đại tướng Tô Lâm tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các cá nhân thuộc TP Hà Nội, trao bằng khen của Bộ Công an cho nhân dân và cán bộ phường Quán Thánh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao những thành tích cán bộ, nhân dân phường Quán Thánh đã đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự đã được phát hiện, kịp thời giải quyết ổn định ngay tại cơ sở; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã gắn kết, cùng phát triển với các phong trào cách mạng khác góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư...

Bộ trưởng bày tỏ: "Đây là những kết quả có ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó đã tạo sức lan tỏa nâng cao hiệu quả các phong trào cách mạng của địa phương.

Qua chuỗi hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chúng ta cảm nhận rất rõ không khí vui mừng, phấn khởi, tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền và lực lượng Công an địa phương…”

Bộ trưởng Công an Tô Lâm bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà nhân dân phường Quán Thánh đạt được trong phòng trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thời gian tới, nhiệm vụ bảo đảm an ninh Tổ quốc, phục vụ xây dựng và phát triển đất nước tiếp tục đặt ra nhiều thách thức, khó khăn mới, Bộ trưởng Công an cho rằng, trách nhiệm này là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự điều hành của chính quyền, do Công an tham mưu và nhân dân làm chủ.

Ông đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân phường Quán Thánh, quận Ba Đình và TP Hà Nội phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thống nhất cao nhận thức về phong trào, khẳng định phong trào là sự nghiệp của quần chúng, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự tích cực tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nhân dân địa phương, trong đó lực lượng Công an cơ sở là nòng cốt.

Lãnh đạo Bộ Công an trao quà cho các hoàn cảnh gặp khó khăn trên địa bàn phường.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị, các đơn vị chú trọng lồng ghép các hoạt động thiết thực trong ngày hội như: giải quyết các thủ tục hành chính; cấp căn cước công dân; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; khám, tư vấn bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân... tạo không khí vui tươi, phấn khởi; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong những năm tiếp theo của TP Hà Nội, quận Ba Đình, phường Quán Thánh sẽ đạt được những thành tích mới, kết quả toàn diện, sâu sắc hơn.