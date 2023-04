Làm nghề lái xe taxi được 7 năm, anh Nguyễn Trọng Hạnh (27 tuổi, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) mới đây quyết định đầu tư mua chiếc ô tô mới để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đó là phiên bản thấp nhất của mẫu Hyundai Stargazer với giá niêm yết chỉ 486 triệu đồng. Tổng chi phí ra biển là 558 triệu đồng, thấp hơn 17 triệu so với giá niêm yết của phiên bản này (575 triệu đồng).

Anh Nguyễn Trọng Hạnh đã quyết định lựa chọn Hyundai Stargazer do giá lăn bánh đang rất rẻ.

So với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc, chiếc xe MPV 7 chỗ này để chạy dịch vụ là lựa chọn dễ chịu vì chi phí rẻ. Nhưng sau hơn 1 tháng sử dụng, anh Hạnh cũng nhận thấy ở Hyundai Stargazer nhiều điểm chưa thực sự hài lòng.

Vậy ưu nhược điểm của Hyundai Stargazer bản Tiêu chuẩn dành cho chạy dịch vụ là những gì? Dưới đây sẽ là những đánh giá thẳng thắn từ anh Nguyễn Trọng Hạnh.

Nhược điểm của Hyundai Stargazer bản Tiêu chuẩn

Với suy nghĩ mua xe bản thấp nhất, anh Hạnh cho biết đã xác định tâm lý phải đánh đổi nhiều thứ nhưng việc Hyundai cắt đi tính năng nâng hạ độ cao ghế lái có lẽ là điều không nên vì nó ảnh hưởng khá lớn đến tư thế của người điều khiển xe.

Ghế lái của Hyundai Stargazer bản Tiêu chuẩn không chỉnh được độ cao thấp.

"Đối với người có chiều cao khiêm tốn như mình, việc không chỉnh được ghế ngồi đúng với tư thế không chỉ làm cho mình không được thoải mái mà còn dễ gây mất an toàn khi chạy xe", anh Hạnh nói.

Cùng với nhược điểm về ghế ngồi, trụ A của Hyundai Stargazer cũng được làm lớn khiến cho tầm nhìn phía trước và hai bên bị hạn chế, tạo ra nhiều điểm mù.

Tiếp đó, các miếng ốp trang trí trên vô lăng cho thấy sự cẩu thả trong gia công của Hyundai khi có độ vênh giữa các chi tiết. Khi cầm nắm, người dùng sẽ có cảm giác cấn tay.

Độ hoàn thiện của các chi tiết nội chưa được cao.

Về các hốc để đồ trên bảng táp-lô, nhìn có vẻ khá nhiều chỗ nhưng tính thức dụng lại không cao khi chỉ để được các vật dụng có kích thước nhỏ. Anh Hạnh hy vọng ở bản nâng cấp tới, hãng xe tinh chỉnh lại khu vực này.

Ngoài ra, cách thiết kế cụm đồng hồ và khu vực đặt màn hình giải trí khá thô và không tạo cảm giác liền mạch khiến tổng thể nội thất của Hyundai Stargazer thiếu đi sự tinh tế và cảm xúc khi ngồi lên xe.

Đây cũng là điểm mà nhiều người dùng chê nhất ở trên mẫu xe này không chỉ riêng bản Tiêu chuẩn mà ngay cả bản Cao cấp cũng vậy.

Trụ A của xe tạo điểm mù lớn khi quan sát phía bên.

Về vận hành, sau khi chạy được gần 2.000 km, anh Hạnh không đánh giá cao hệ thống treo của Hyundai Stargazer do xe không tạo cho người lái cảm giác khung gầm chắc chắn, vẫn có độ bồng bềnh dù chở đủ tải. Thân xe sẽ có hiện tượng lắc ngang khi chạy trên 60km/h.

Khác với hộp số CVT thông thường, hộp số của Hyundai Stargazer sử dụng loại vô cấp iVT, sử dụng đai xích để chống trượt khi tăng tốc đột ngột nhưng cũng vì thế mà quá trình tăng tốc của hộp số sẽ bớt đi sự mượt mà.

Anh Hạnh chia sẻ: "Hộp số iVT hoạt động không mượt mà như kỳ vọng, thường xuyên xảy ra hiện tượng giật khựng ở dải tốc độ thấp dưới 20km/h."

Ưu điểm của Hyundai Stargazer bản Tiêu chuẩn

Động cơ của Hyundai Stargazer được đánh giá mạnh mẽ hơn các đối thủ.

Mặc dù có một số nhược điểm như trên nhưng không thể phủ nhận xe vẫn có điểm đáng để khen. Đầu tiên là động cơ 1.5L của Hyundai Stargazer có công suất lớn 113 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, mạnh mẽ hơn các đối thủ đến từ Nhật Bản như Mitsubishi Xpander (103 mã lực/141 Nm), Toyota Veloz (105 mã lực/138 Nm).

Chạy trong điều kiện hỗn hợp, mức tiêu thụ của xe chỉ là 5,2L/100km. Đây cũng là thứ anh Hạnh quan tâm bởi xe chạy dịch vụ tiết kiệm xăng thì sẽ giúp tăng thu nhập.

Hyundai Stargazer có mức tiêu thụ nhiên liệu khá thấp.

"Về ngoại hình, thông thường giữa các phiên bản thấp và cao sẽ có sự chênh lệch đáng kể về trang bị khiến kiểu dáng bên ngoài của xe trông kém hấp dẫn hơn. Thế nhưng, dù bị cắt nhiều tính năng nhưng mình vẫn thấy ngoại hình của xe vẫn khá ổn", anh Hạnh chia sẻ thêm.

Thực tế, xe chỉ bị lược bỏ bộ la-zăng và tay nắm cửa mạ không có mạ crôm so với bản Đặc biệt (bản giữa) và thiếu đèn pha LED so với bản Cao cấp. Cái đó có thể giải quyết bằng việc độ lại hệ thống chiếu sáng.

Về không gian ngồi, anh Hạnh khá hài lòng với mẫu xe mà anh lựa chọn. Dù trục cơ sở dài gần như nhau (2.780mm) nhưng do thiết kế phần đầu ngắn nên khoang nội thất của Hyundai Stargazer có vẻ được tối ưu không gian sử dụng nhiều hơn, anh Hạnh nhận định.

Không gian hàng ghế thứ 3 của Hyundai Stargazer rộng rãi.

Anh cũng hào hứng kể lại trong những chuyển đón chở khách: "Khách lên xe mình ngồi còn bất ngờ vì sao hàng ghế thứ 3 lại rộng rãi đến vậy."

Trước đó, anh Hạnh cũng đã từng sở hữu cả Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross nên anh đánh giá ghế ngồi của Hyundai Stargazer nhỉnh hơn một chút về độ êm ái.

Tất nhiên không phải quá chênh lệch nhưng vẫn đủ để cảm nhận được điều này. Vì vậy, đi đường dài, người ngồi sẽ không có cảm giác mệt mỏi. Xe cũng có độ cách âm ổn hơn so với các mẫu xe đối thủ đến từ Nhật Bản.

Kiểu dáng của Hyundai Stargazer có thể là điểm trừ với nhiều người dùng Việt.

Hơi tiếc, thời tiết vẫn chưa vào hè, trời chủ yếu là mưa gió và mát mẻ, anh Hạnh cho biết sẽ cần thời gian để kiếm chứng hiệu quả làm việc của hệ thống điều hòa.

Nhận định

Là xe dịch vụ, Hyundai Stargazer đã đáp ứng được 3 tiêu chí quan trọng là, vốn đầu tư thấp, rộng rãi và tiết kiệm nhiên liệu. Do đó, rất phù hợp với những ai muốn kiếm tiền từ mẫu xe này.

Đồ đạc của xe Hyundai cũng chưa bao giờ đắt, chỉ là do xe nhập khẩu nên một số phụ tùng thay thế sẽ phải đợi lâu hơn so với các dòng xe lắp ráp trong nước. Đánh đổi rẻ hơn khoảng 100 triệu so giá niêm yết thời điểm này được xem là xứng đáng với Hyundai Stargazer.

Bạn đang hài lòng hay thất vọng với xế cưng của mình? Hãy chia sẻ trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!