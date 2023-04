Sáng 10/4, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, đã bắt Trần Khánh Linh (SN 1985, ở TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Khánh Linh bị cơ quan công an bắt. Ảnh CACC.

Qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, Công an TP Lào Cai phát hiện một điểm bán lẻ heroin và hồng phiến tại tổ 16, phường Pom Hán, TP Lào Cai.

Công an xác định, điểm bán lẻ này mới hoạt động và do Trần Khánh Linh, ở phường Pom Hán, TP Lào Cai cầm đầu. “Nữ quái” đã có 1 tiền án tội mua bán trái phép chất ma túy. Ra tù, Linh tỏ ra có kinh nghiệm, ranh mãnh, sử dụng nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng công an.

Công an thành phố Lào Cai theo dấu các “con nghiện” chuyên lấy hàng từ chỗ “nữ quái” để cất mẻ lưới.

Đến khoảng 21h ngày 5/4, Lưu Kiều Thọ (SN 1980, trú tại tổ 15 phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) đã bị cơ quan công an bắt giữ, thu 3,91gam heroin và 10 viên “thuốc lắc”. Bước đầu, Thọ khai nhận, số ma túy trên được đối tượng mua của Trần Khánh Linh về sử dụng.

Ngày 8/4, Công an TP Lào Cai đã triển khai bao vây, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Khánh Linh, thu giữ 50 viên ma túy hồng phiến cùng một số tài liệu có liên quan.