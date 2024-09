LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BỊ THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 3 GÂY RA

Thân ái gửi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh Yên Bái!

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân; 9/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng. Nhân dân vùng bị thiên tai lâm vào cảnh khó khăn do mất nhà cửa, tài sản, tư liệu sản xuất; nhiều diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại, nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, nhiều công trình, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng.

Để kịp thời hỗ trợ nhân dân tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái kêu gọi các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với tinh thần “Tương thân, tương ái”, "Lá lành đùm lá rách", “Nhường cơm sẻ áo” cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái xin ghi nhận sự ủng hộ của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân giúp đỡ người dân bị thiệt hại do bão lũ; sự ủng hộ của mỗi tổ chức, cá nhân là thể hiện nghĩa cử cao đẹp, mang ý nghĩa xã hội to lớn và có tính nhân văn sâu sắc.

* Mọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân xin được chuyển về:

- Thông tin tiếp nhận chuyển khoản:

Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ tỉnh Yên Bái; Số tài khoản: 3761.0.3033551.91999, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái;

Tên tài khoản: Ban vận động Cứu trợ tỉnh Yên Bái; Số tài khoản: 1050357395, mở tại Vietcombank.

- Tiếp nhận bằng tiền mặt: Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái (Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên

Bái; Thông tin liên hệ: bà Bùi Thanh Huyền Kế toán, điện thoại: 0984795892).

- Tiếp nhận bằng hiện vật, hàng hóa: Nhà thi đấu thể dục thể thao, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, Tổ 8, Phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 10/9/2024 đến hết ngày 10/12/2024.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái mong nhận được sự ủng hộ của các quý cơ quan, đơn vị, tập thể và cá nhân trong và ngoài tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị liên hệ Bà Hoàng Thị Kim Tuyến: Ủy viên thường trực, Trưởng ban Phong trào, số điện thoại: 0982631974.