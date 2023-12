Ngày 26/12, Trung tâm Chuyển đổi số tổ chức triển khai diễn tập bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Ủy ban Dân tộc năm 2023 với chủ đề “Phát hiện và ứng cứu sự cố mã độc tấn công máy chủ Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc, chèn nội dung không phù hợp”.

Theo Cổng TTĐT Ủy ban Dân tộc, ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số; Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc; công chức, viên chức phụ trách quản trị các hệ thống thông tin, chuyên trách công nghệ thông tin của các vụ, đơn vị; cùng toàn thể viên chức của Trung tâm Chuyển đổi số, Đội ứng cứu mạng, máy tính (CEMACERT) của Ủy ban Dân tộc tham dự diễn tập.

Các học viên được trực tiếp hướng dẫn và thực hành trên Hệ thống giả lập quản trị Cổng thông tin điện tử của UBDT; khai thác hệ thống giám sát tập trung, rà quét mã độc tấn công, điều tra nguyên nhân và khôi phục hiện trạng hệ thống như thời điểm chưa bị tấn công.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số phát biểu khai mạc buổi diễn tập. (Ảnh: Cổng TTĐT Ủy ban Dân tộc)

Thông qua buổi diễn tập, học viên nắm được một số hình thức tấn công chính vào các hệ thống cổng thông tin điện tử, cảnh báo, phát hiện, đưa ra giải pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời và khôi phục hệ thống.

Từ đó, các học viên tăng cường nhận thức về an toàn, bảo mật thông tin, chủ động phòng chống, giảm thiểu rủi ro, phối hợp chặt chẽ và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng cứu sự cố máy tính và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Ủy ban Dân tộc.

Trong năm 2023, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức một số chương trình để bồi dưỡng về chuyển đổi số và an toàn thông tin trong chuyển đổi số cho các công chức, viên chức đến từ các vụ, đơn vị trực thuộc.

Cụ thể, ngày 11-13/7, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số tổ chức lớp Bồi dưỡng chuyển đổi số và an toàn thông tin trong chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc năm 2023.

Tại sự kiện, ông Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, cho biết chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là một giải pháp quan trọng, cấp thiết làm cơ sở xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị hiệu quả.

Bên cạnh yêu cầu tăng cường đào tạo, tập huấn về các nội dung để phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn, việc bồi dưỡng về chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin luôn được các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban đặc biệt quan tâm, chỉ đạo.

Trong thời gian ba ngày, học viên được tiếp cận gần hơn với công nghệ số, dữ liệu số và an toàn thông tin trong chuyển đổi số thông qua các buổi học được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.

Công tác bổi dưỡng, tập huấn góp phần nâng cao nhận thức cho lãnh đạo các vụ, đơn vị về chuyển đổi số; nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức về kỹ năng số, phân tích, xử lý dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin.

Cũng trong năm 2023, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn trên mạng thông tin trong hoạt động của Ủy ban Dân tộc.

Mục đích của quy chế là thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước, giảm thiểu, phòng, chống các nguy cơ gây sự cố mất an toàn thông tin và đảm bảo an ninh thông tin trong quá trình tham gia hoạt động trên môi trường mạng.

Công tác đảm bảo an ninh thông tin, bảo mật trên môi trường mạng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo thành công trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Ủy ban.

Quy chế xác định một trong các trách nhiệm của Trung tâm chuyển đổi số là chủ trì tham mưu Lãnh đạo Ủy ban về công tác đảm bảo an ninh an toàn thông tin và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ủy ban trong việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin tại Ủy ban Dân tộc.

Ngoài ra, xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, hội nghị, hội thảo, tập huấn tuyên truyền an ninh, an toàn thông tin trong công tác quản lý nhà nước.

Các công chức, viên chức trong Ủy ban cần tham gia các chương trình đào tạo, hội nghị về an ninh, an toàn thông tin do cơ quan cấp trên và Trung tâm Chuyển đổi số tổ chức.

Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định nội bộ, quy trình về an toàn thông tin của cơ quan, đơn vị cũng như các quy định khác của pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm đảm bảo an ninh thông tin tại đơn vị.