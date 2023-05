Tiếp nối vòng thi đấu chủ đề “Những bài hát nổi tiếng thế giới” chính là sự xuất hiện của đội trưởng Thảo Trang - người được đánh giá là có lợi thế nhất vòng thi cùng học trò của cô là Jenna Anh Phương.

Jenna Anh Phương - con gái NSND Trần Nhượng.

Và không ngoài mong đợi của khán giả, 2 cô trò đã gây ấn tượng với những vũ điệu nóng bỏng trong bản mashup Let’s Get Loud – On The Floor. Tiết mục khiến các giám khảo dành nhiều lời khen. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá đây là màn trình diễn có phong thái những năm 90 hoàn hảo từ phần nghe đến phần nhìn.

Giám khảo Ái Phương bất ngờ khi Jenna Anh Phương làm chủ sân khấu một cách đầy quyến rũ thay vì phụ thuộc vào đội trưởng của mình. Giám khảo Huy Tuấn thú nhận màn trình diễn này khiến anh “đứng ngồi không yên” bởi sự hấp dẫn và màn lột xác mãn nhãn của Jenna Anh Phương.

Cũng trong tập 10 Trời sinh một cặp với chủ đề Những bài hát nổi tiếng thế giới, Quỳnh Lương và huấn luyện viên Hồ Trung Dũng mang đến ca khúc I see the light.

Qua các tập, Quỳnh Lương hầu như không thay đổi hình tượng lẫn phong cách. Nữ diễn viên chia sẻ đây là lần đầu hát tiếng Anh, đội trưởng Hồ Trung Dũng đã đổi cách bè, dẫn dắt thí sinh hoàn thành phần thi.

Quỳnh Lương cũng thừa nhận hạn chế về phát âm tiếng Anh, còn mắc nhiều lỗi sai. Đội trưởng Hồ Trung Dũng giúp cô cải thiện, nỗ lực tập luyện để phối hợp nhịp nhàng.

Giám khảo Ái Phương nhận xét: "Quỳnh Lương bước ra xinh đẹp như một nàng công chúa giữa khung cảnh kỳ ảo. Cặp đôi biểu diễn mộc mạc, dễ thương khiến tôi cười liên tục".

Giám khảo Nguyễn Hải Phong nhận xét Quỳnh Lương sở hữu chất giọng đẹp, mang bản sắc riêng, tổng thể tiết mục lung linh, nhẹ nhàng. Cặp đôi đầu tư nhiều về sân khấu, trang phục, cách biểu diễn tình cảm.

Nhạc sĩ Huy Tuấn khuyên cho Quỳnh Lương giữ nguyên cách lựa chọn thể loại âm nhạc và phong cách biểu diễn. Anh nhận xét Quỳnh Lương hát theo bản năng, từng run rẩy khi cầm mic nhưng mang đến cảm xúc mong manh. Trước đó, nữ diễn viên tâm sự: "Từ những vòng đầu tiên, chỉ cần đứng trên sân khấu là tay tôi run, không thể di chuyển".

Hồ Trung Dũng cho biết, anh gặp nhiều khó khăn những ngày đầu làm việc với Quỳnh Lương vì cô có cá tính mạnh. Đến các vòng sau, Quỳnh Lương dần hoàn thiện, vượt qua nỗi sợ, phối hợp ăn ý khi hát. Kết thúc phần thi, đội Quỳnh Lương - Hồ Trung Dũng mang về 2 điểm 9,75 đến từ giám khảo Ái Phương và Nguyễn Hải Phong.

Khép lại tập 10, Jenna Anh Phương, Mario Thành Tâm và Duy Khiêm Ngố đạt điểm cao, bước vào vòng an toàn. Các thí sinh còn lại là: Quỳnh Lương, Ngô Kinh Lâm và Thảo Trang vào vòng nguy hiểm.

Tuy nhiên với tổng điểm cao hơn, Quỳnh Lương tiếp tục vào vòng sau còn Ngô Kinh Lâm và Thảo Trang nói lời chia tay chương trình.

Diệu Thu