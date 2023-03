Trong tập 4 của Trời sinh một cặp, đội Hồ Trung Dũng và Quỳnh Lương lựa chọn bản tình ca da diết Xin lỗi. Với sự hướng dẫn của ca sĩ Hồ Trung Dũng, Quỳnh Lương mang đến tiết mục chỉn chu, không còn lộ rõ vẻ lo lắng, run rẩy khi hát. Nữ diễn viên chia sẻ thích bài hát này và muốn gửi đến bản thân lời xin lỗi sau mối tình cũ. Cô cũng xin lỗi ê-kíp vì khiến mọi người phải quan tâm, lo lắng Quỳnh Lương sẽ khóc trên sân khấu lần nữa.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng xúc động, cảm ơn giám khảo Huy Tuấn tạo cơ hội để anh kết hợp với Quỳnh Lương. Anh chia sẻ: "Tôi làm việc với Quỳnh Lương không dễ dàng. Có lẽ, vì là một huấn luyện viên tích luỹ nhiều trải nghiệm nên tôi có sự điềm đạm và kiên nhẫn hơn dành cho Quỳnh Lương". Sau quá trình tập luyện, thấu hiểu tâm lý thí sinh, Hồ Trung Dũng muốn Quỳnh Lương cải thiện giọng hát, hoàn thiện bản thân. Anh giúp thí sinh tập trung, vượt qua nỗi lo lắng, hồi hộp khi hát.

Ca sĩ Phương Vy bất ngờ khi Quỳnh Lương bớt tự ti, rụt rè khi đứng trên sân khấu. Nữ giám khảo nhận thấy nét trong trẻo trong giọng hát của Quỳnh Lương, hy vọng cô mạnh dạn trình diễn hơn. Giám khảo Hà Lê cho rằng Quỳnh Lương có cơ hội đi sâu vào vòng sau nếu tự tin và có sự giúp đỡ ở khâu chọn bài của Hồ Trung Dũng.

Giám khảo Huy Tuấn thấy lựa chọn đưa Quỳnh Lương về đội Hồ Trung Dũng là đúng đắn. Màn song ca mang về điểm 9,75 từ giám khảo Hà Lê và điểm 10 từ giám khảo Phương Vy.

Mở màn tập 4, Thanh Duy và Duy Khiêm Ngố song ca bài hát Khúc giao mùa của nhạc sĩ Huy Tuấn. Cặp đôi hoá thân hình ảnh 2 nữ ca sĩ Mỹ Linh và Thu Minh. Tiết mục thể hiện sự hoà hợp trong giọng hát cùng nét diễn xéo xắt, hài hước của Thanh Duy, Duy Khiêm Ngố.

Giám khảo Huy Tuấn nhận xét phần trình diễn "chặt chém" này khiến Mỹ Linh, Thu Minh xem được phải "khóc thét", còn anh thì khóc thầm. Nhạc sĩ phấn khởi khi thấy tiết mục bất ngờ, có sự đầu tư. Giám khảo Phương Vy đánh giá màn song ca của Thanh Duy và Duy Khiêm Ngố duyên dáng, phối hợp ăn ý, thể hiện kỹ thuật xử lý, khả năng thanh nhạc tốt.

Giám khảo Hà Lê tâm đắc với màn song ca Khúc giao mùa, mang nét diễn hài hước, tinh tế nhưng vẫn giữ được giọng hát chỉn chu. Anh hy vọng Duy Khiêm Ngố cố gắng sáng tạo, tập luyện còn đội trưởng Thanh Duy tiếp tục nhìn ra thế mạnh, để thí sinh biến hoá đa dạng. Đội Thanh Duy và Duy Khiêm Ngố giành trọn vẹn 2 điểm 10 từ giám khảo Phương Vy và Hà Lê.

Trong đêm thi, đội trưởng Thảo Trang và Trần Vân biến hoá độc lạ với bản phối ca khúc Có ai thương em như anh. Mario Thành Tâm xuất hiện trong hình ảnh quý ông, song ca bài hát Chân tình cùng đội trưởng Hồ Trung Dũng. Kết thúc vòng thi, Bài hát đầu tiên, Jenna Anh Phương và đội trưởng Thảo Trang trình diễn Get out of my life.

Diệu Thu