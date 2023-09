Biển 15K-188.88 trúng đấu giá với số tiền 650 triệu đồng đã được gắn lên xe Sau khi trúng đấu giá biển 15K-188.88, anh B.Đ.L. (tại TP Hải Phòng) đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đến đăng ký xe gắn với biển tại Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng. Biển số 15K-188.88 trúng đấu giá hôm 15/9 với trúng 650 triệu đồng. "Sau khi nhận được thông báo trúng đấu giá, tôi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính vào ngày 20/9. Sáng 22/9 tôi đã đến đơn vị cảnh sát giao thông để đăng ký", anh L. cho biết. Anh B.Đ.L. đến nhận biển số trúng đấu giá tại trụ sở cơ quan Công an (Ảnh: CACC) Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị chức năng đã cấp biển số và giấy hẹn nhận đăng ký xe cho anh B.Đ.L. Đối với đăng ký xe, theo quy định, đơn vị sẽ cấp cho người dân trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.