Sáng 5/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cho biết, đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân nắm vững và thành thạo các bước tham gia đấu giá, để phiên đấu giá được diễn ra thuận tiện và chính xác.

Lực lượng CSGT hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký biển số xe. Ảnh: CTV.

Theo đó, Phòng CSGT tổ chức mở các lớp tập huấn về các thông tư quy định nghiệp vụ đăng ký xe cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng CSGT và cán bộ các cấp đủ điều kiện làm công tác đăng ký xe trên địa bàn tỉnh…

​Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La chia sẻ: “Công an tỉnh đã giao Phòng CSGT thực hiện một số nội dung như, tuyên truyền các nội dung cơ bản về Thông tư 24, 25 của Bộ Công an quy định điểm mới về công tác đăng ký xe.

Đặc biệt là việc đấu giá biển số ô tô do Bộ Công an tổ chức diễn ra trên toàn quốc, người dân trên địa bàn tỉnh có thể tham gia”.

Từ 15/7-15/8/2023, Bộ Công an đã niêm yết, thông báo công khai danh sách hơn 153.000 biển số của 63 tỉnh, thành phố đưa ra đấu giá phiên thứ nhất. ​Việc đấu giá diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng, người dân có thể tạo tài khoản, đăng ký tham gia.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên cũng lưu ý, nếu người dân tham gia đấu giá thì: Thứ nhất, phải có mã định danh điện tử ở mức độ 2. Thứ hai, là trong tài khoản tham gia đấu giá phải có ít nhất 40 triệu đồng, là mức tối thiểu tham gia đấu giá một biển số, mỗi bước giá tiếp theo là 5 triệu đồng.

"Sau khi trúng đấu giá, người dân sẽ được Bộ Công an thông báo xác nhận để đăng ký biển số được ở hai địa điểm, một là ở địa phương nơi trúng đấu giá, hai là đến Phòng CSGT nơi công dân thường trú", Thượng tá Kiên cho biết.​