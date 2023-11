Sáng 17/11, Công ty CP Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) tiếp tục đưa "lên sàn" 660 biển số đẹp, chia làm 3 khung giờ đấu giá là 8h-9h, 9h15-10h15 và 10h30-11h30.

Đáng chú ý nhất trong các phiên đấu giá buổi sáng là biển số 30K-444.44 của Hà Nội. Đây là biển số từng được đấu giá thành công vào sáng 4/10 với mức 1,62 tỷ đồng, nhưng do người trúng trước đó đã bỏ cọc nên được đưa ra đấu lại trong khung giờ 8h-9h sáng 17/11.

Tuy vậy, kết quả đấu giá sáng nay cho thấy, biển số ngũ quý trên đã không còn được người chơi quá quan tâm khi chỉ nhận được mức trả giá cao nhất là 245 triệu, thấp hơn rất nhiều so với mức trúng trước đó.

Trong khi đó, biển có dãy số tam hoa của TP. HCM là 51K-889.99 trúng đấu giá cao nhất trong buổi sáng 17/11 với mức 1,145 tỷ đồng. Biển số này cũng từng được đấu giá thành công với mức 1,485 tỷ đồng vào ngày 3/10 nhưng đã bị người trúng bỏ cọc.

Ngoài ra, trong buổi sáng 17/11, biển số sảnh tiến 30K-456.78 của Hà Nội trúng đấu giá với mức 1,09 tỷ đồng. Đây cũng là biển số từng được đấu giá thành công vào ngày 3/10 với mức 1,015 tỷ đồng.

Một số biển đẹp đáng chú ý được trả giá cao khác như biển dãy số tam hoa 43A-779.99 của Đà Nẵng có mức trả cao nhất là 410 triệu đồng; biển số "thần tài" của Đà Nẵng khác là 43A-797.79 được trả 385 triệu; biển 65A - 396.68 (Cần Thơ) được trả giá 280 triệu; biển 30K-593.68 và 30K-598.69 (Hà Nội) đều được trả 125 triệu; biển 20A-686.79 (Thái Nguyên) được trả 110 triệu;...

Ngoài những biển số kể trên, trong các khung giờ tiếp theo của buổi sáng 17/11 không ghi nhận được quá nhiều sự đột biến về mức trả giá. Phần lớn các biển số được đấu giá thành công chỉ ở mức dưới 50 triệu đồng. Tổng cộng trong cả 3 phiên đấu giá sáng 17/11, có 80/660 biển số được đấu giá thành công, chiếm tỷ lệ 12,1%.

Buổi chiều 17/11 có tổng cộng 454 biển số đẹp được VPA đưa lên sàn đấu giá online, chia làm 2 phiên là 13h30-14h30 và 15h-16h.

So với các phiên đấu giá buổi sáng thì các phiên buổi chiều không có quá nhiều biển số được đánh giá cao. Nổi bật nhất chỉ là một số biển tam hoa như: 61K-282.22, 61K-262.22 (Bình Dương); 14A-827.77 (Quảng Ninh); 60K-399.89 (Đồng Nai); 30K-572.22 (Hà Nội); 37K-216.66 (Nghệ An); 86A259.99 (Bình Thuận); 98A667.66 (Bắc Giang); 62A-358.88 (Long An); 24A249.99 (Lào Cai);...