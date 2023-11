Phiên đấu giá biển số ô tô sáng ngày 23/11 có 570 biển được "lên sàn". Trong đó, biển số "thần tài lớn" 51K - 979.79 của TP.HCM gây chú ý khi đã “mở hàng” với mức giá trúng cao nhất lên tới 2,59 tỷ đồng.

Biển số thần tài lớn của TP.HCM chốt giá cao lên đến 2,59 tỷ đồng.

Theo giới chơi biển số đẹp, đuôi số "79" mang ý nghĩa là thần tài lớn, ngụ ý mang đến những điều tài lộc và may mắn cho chủ nhân của con số. Nhiều quan niệm cho rằng biển số xe 79 thuộc ngũ hành tương sinh với chủ xe sẽ giúp cho vận mệnh của người dùng luôn gặp may mắn, di chuyển thuận lợi và bình an.

Cũng trong phiên đấu buổi sáng, biển số có mức giá trúng cao thứ 2 là biển đuôi tứ quý 9: 14A - 799.99 của Quảng Ninh, có giá 705 triệu đồng.

Ngoài hai biển số trên có giá cao, tất cả các biển trúng đấu giá khác đều có giá rẻ, chỉ từ 40-70 triệu đồng. Đáng chú ý, có hai biển số đuôi lộc phát, tam hoa khá đẹp như 51K - 915.55 và 51K - 797.68 của TP.HCM không xác định được người đấu trúng, sẽ trả về kho số bấm ngẫu nhiên.

Đa số các biển trong phiên đấu buổi sáng đều được chốt giá rẻ, từ 40-70 triệu đồng.

Chiều nay, phiên đấu giá sẽ tiếp tục diễn ra vào hai khung giờ chính 13h30 - 14h30 và 15h - 16h với 579 biển số còn lại. Trong số này, một số biển đẹp đáng chú ý như 61K-256.68 (Bình Dương); 98A-666.11 (Bắc Giang); 30K-615.86 (Hà Nội); 60K-345.55 (Đồng Nai); 69A-133.39 (Cà Mau),...

Loạt biển số "đẹp" sắp lên sàn chiều nay.

Theo quy định, với mỗi một biển số, người tham gia đấu giá sẽ phải nộp 40 triệu đồng tiền đặt trước và 100.000 đồng tiền hồ sơ tham gia đấu giá. Thời lượng đấu giá cho mỗi một biển số là 60 phút.