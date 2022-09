'Đấu trí' tập 49: Anh họ đại úy Vũ lộ thân phận, Hiếu Mobile bị bắt

Trong tập 49 phim Đấu trí lên sóng tối nay 23/9, Hiếu TN Mobile (Tuấn Anh) báo với Trần Hoàng (Trần Nhượng) việc phải lấy hàng ép, giá cao và chỉ được 120 chiếc điện thoại xịn. Ngay lập tức Trần Hoàng (Trần Nhượng) mắng Hiếu làm ăn không tính toán. "Hàng họ không có, gồng mình lên chạy quảng cáo, sau này ai bù lỗ cho các anh? Anh nên nhớ tôi là Chủ tịch HĐQT của công ty này", ông Hoàng nói. Hiếu cãi, nói chỉ đang làm theo chỉ đạo của cháu rể ông Hoàng.

Sau khi cháy kho hàng, TN Mobile tìm nhiều nguồn hàng nhỏ lẻ từ khắp mọi nơi để phục vụ việc bán hàng, 1 trong số những nguồn hàng cung cấp cho TN Mobile thuộc công ty VA vừa bị Cục cảnh sát kinh tế bắt tại sân bay Nội Bài. Chính vì có sự móc ngoặc liên quan đến nhau nên Cục Cảnh sát kinh tế đã cử cán bộ xuống phối hợp cùng phòng cảnh sát kinh tế tỉnh Đông Bình để làm việc với TN Mobile và đây là 1 thông tin quan trọng và bí mật có lẽ đã nằm trong kế hoạch.

Trong khi đó, Tứ (Việt Bắc) - anh họ của Vũ trên đường đi lấy hàng lậu cho Hiếu về còn có sự đồng hành của công an. Toàn bộ cuộc nói chuyện của Tứ với tay chân của Hiếu đã được công an nghe hết. Hiếu nghi ngờ chuyện chẳng lành nhưng chưa tìm thấy chứng cứ. Không chỉ lộ thân phận là nội gián cho công an, anh họ Vũ sẽ dẫn đường cho công an tóm gọn ổ nhóm của Hiếu? TN Mobile lần này liệu có được ‘bắn tiếng’ trước? Chi tiết tập 49 Đấu trí lên sóng VTV1 tối 23/9.