{"article":{"id":"2227087","title":"Đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng làm đường Hồ Chí Minh qua Thái Nguyên, Tuyên Quang","description":"Bộ GTVT vừa có quyết định phê duyệt đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - ngã ba Trung Sơn với tổng mức đầu tư 1.665 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.","contentObject":"<p>Việc đầu tư tuyến đường Chợ Chu - ngã ba Trung Sơn nhằm từng bước hoàn thiện <a href=\"https://vietnamnet.vn/duong-ho-chi-minh-tag9241940609244919985.html\" target=\"_blank\">đường Hồ Chí Minh </a>theo quy hoạch; tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác vùng trung du, miền núi phía Bắc và trên các hành lang vận tải từ Thái Nguyên và Tuyên Quang đến các các địa phương vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.</p>

<p>Theo phương án được duyệt, dự án có tổng chiều dài gần 29km. Điểm đầu dự án tại Chợ Chu (điểm cuối đoạn Chợ Mới - Chợ Chu), huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Điểm cuối tại ngã ba Trung Sơn (giao cắt với QL2C), huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-bgt-2021-lason-tuyloan5-1654467296-width1600height939-1534.webp?width=768&s=1KTFuDPJFh4PGTxaA5Ndrg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-bgt-2021-lason-tuyloan5-1654467296-width1600height939-1534.webp?width=1024&s=tUsPgUXojqksm-ZHHboleg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-bgt-2021-lason-tuyloan5-1654467296-width1600height939-1534.webp?width=0&s=tlA3pMe1gq-_LnjMY-_Q8g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-bgt-2021-lason-tuyloan5-1654467296-width1600height939-1534.webp?width=768&s=1KTFuDPJFh4PGTxaA5Ndrg\" alt=\"img bgt 2021 lason tuyloan5 1654467296 width1600height939.webp\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-bgt-2021-lason-tuyloan5-1654467296-width1600height939-1534.webp?width=260&s=ezafFMezqmyCk5t_cQJbMQ\"></picture>

<figcaption><em>Đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng làm đường Hồ Chí Minh qua Thái Nguyên, Tuyên Quang (Ảnh minh hoạ) </em></figcaption>

</figure>

<p>Tuyến đường được đầu tư quy mô đường cấp 3 miền núi, bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 6m, vận tốc thiết kế 60km/h, có châm chước những vị trí khó khăn.</p>

<p>Riêng đoạn tuyến đi qua trung tâm xã Trung Sơn (chiều dài khoảng 532m) sẽ được đầu tư quy mô đường đô thị, bề rộng nền đường 14m, bề rộng mặt đường 10m.</p>

<p>Với phương án trên, tổng mức đầu tư dự án là 1.665 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 