Chiều nay (12/8), Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Thanh (thường gọi là “Thanh ve chai”, SN 1973, ngụ Bình Dương) và Kiều Anh Huy (SN 1985, quê Nghệ An) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, vào tối ngày 9/8, anh Đ.X.C (tài xế xe tải) điều khiển xe ô tô tải đến giao hàng cho một tiệm tạp hóa trên đường N2 (phường Dĩ An, TP Dĩ An).

Khi tới nơi, anh C đậu xe trước nhà của Thanh để đưa hàng hóa xuống. Lúc này vợ chồng Thanh vừa đi ra ngoài về thấy xe chắn lối đi nên đã chửi bới, cự cãi với tài xế.

Bực tức, Thanh, Huy và một số người dân gần đó đã dùng gậy kim loại, cây gỗ đuổi đánh anh C khiến anh này bị thương ở vùng đầu, phải nhập viện cấp cứu sau đó.

Qua truy xét, cơ quan công an đã mời Thanh và Huy đến trụ sở để làm việc. Tại đây, hai người này thừa nhận đã dùng hung khí gây thương tích cho anh C.

Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An sau đó đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thanh và Huy để tiếp tục điều tra làm rõ.