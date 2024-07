Nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy

Thực tiễn cho thấy, nhiều chủ đầu tư và đơn vị tư vấn về phòng cháy chữa cháy còn chưa nhận thức đúng đắn về quy chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy; thậm chí có nhiều nội dung bị hiểu sai, áp dụng sai. Qua công tác nắm bắt thực tiễn, đối thoại với hàng nghìn cơ quan, tổ chức, cá nhân, làm việc với Bộ Công an và ý kiến của các địa phương, Bộ Xây dựng nhận thấy công tác phòng cháy chữa cháy vẫn còn nhiều thách thức.

Một trong những vấn đề nổi bật là các công trình hiện hữu có vi phạm về phòng cháy chữa cháy được thi công xây dựng và khai thác sử dụng trong nhiều giai đoạn khác nhau, không xử lý kịp thời hoặc thông báo cụ thể với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn, xử lý.

Hiện nay, tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn cháy cho nhà và công trình thường xuyên được sử dụng (không bao gồm các tiêu chuẩn thử nghiệm), gồm có 9 quy chuẩn, 25 tiêu chuẩn về nhà ở, công trình; 28 tiêu chuẩn về phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn trên được biên soạn và ban hành bởi các Bộ Công an, Xây dựng, Công thương, Khoa học và công nghệ.

Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình để phòng cháy, chữa cháy cho công trình và bộ phận công trình đã có những cập nhật đáng kể, bổ sung, điều chỉnh các giải pháp, yêu cầu phù hợp với thực tiễn Việt Nam, giảm đáng kể chi phí đầu tư PCCC, trên nguyên tắc nền tảng là đảm bảo an toàn cho người. Ngoài ra, QCVN 06:2022/BXD cũng làm rõ hơn nhiều quy định quan trọng đối với an toàn của con người (bảo vệ chống khói, vật liệu…).

Cửa chống cháy Sky Light góp phần nâng cao hiệu quả PCCC

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Sky Light Việt Nam là một trong những nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực cửa chống cháy tại Việt Nam, đã từng bước khẳng định vị thế của mình qua các sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ uy tín.

Theo đại diện Sky Light, các sản phẩm cửa chống cháy Sky không chỉ nổi bật với khả năng chịu lửa, chịu nhiệt tối ưu mà còn được thiết kế để ngăn chặn sự lan rộng của lửa và khói một cách hiệu quả. Điều này không chỉ giúp bảo vệ tính mạng con người mà còn bảo vệ tài sản và nguồn lực của doanh nghiệp.

Với chất liệu thép tấm mạ kẽm cao cấp, sử dụng lõi MGO chống cháy có tỷ trọng từ 280 - 350kg/m3 và kính chịu nhiệt, các sản phẩm của Sky Light không chỉ đảm bảo độ bền cao mà còn mang đến thẩm mỹ và đa dạng trong mẫu mã. Khả năng chống va đập và các yếu tố khắc nghiệt từ môi trường bên ngoài được tối ưu hóa, giúp cửa có tuổi thọ lâu dài và ít hư hỏng.

Bên cạnh đó, sản phẩm của Sky Light đều đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về phòng cháy chữa cháy, được kiểm định bởi Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an. Điều này chứng tỏ cam kết của Sky Light trong việc đảm bảo an toàn cho người sử dụng và đáp ứng các yêu cầu pháp lý và kỹ thuật”, đại diện Sky Light cho biết.

Ngoài ra, với chi phí hợp lý và hiệu quả sử dụng cao, các sản phẩm của Sky Light không chỉ là sự lựa chọn an toàn mà còn là đầu tư vào tương lai. Việc tiết kiệm chi phí bảo trì và bảo dưỡng cũng là một lợi ích mà Sky Light mang lại cho khách hàng.

Với sứ mệnh nâng cao tiêu chuẩn an toàn và chất lượng sống, Sky Light định hướng tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành xây dựng Việt Nam.

Hồng Nhung