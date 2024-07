Trong số 78 cơ sở vi phạm PCCC bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội), có nhiều công trình cao tầng, nhà chung cư như Tòa The Nine, Tràng An Complex, Watermark, Discovery...