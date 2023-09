Bộ GTVT cho biết, dự án cao tốc thành phần đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu đã được các đơn vị tổ chức triển khai thi công, đến nay khối lượng chính của dự án đã cơ bản hoàn thành.

Hiện 2 đoạn dự án cao tốc trên đã đưa vào khai thác tạm phục vụ người dân đi lại trong dịp lễ 2/9 vừa qua.

Còn tình trạng người đi xe máy lên cao tốc tuyến QL45- Nghi Sơn (Ảnh: L.Thắng)

Để 2 tuyến cao tốc đưa vào khai thác tạm an toàn, hiệu qủa, thông suốt, giảm nguy cơ ùn tắc giao thông và phòng ngừa tai nạn giao thông, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An chỉ đạo Công an tỉnh, Sở GTVT bố trí lực lượng tham gia điều tiết, hướng dẫn người tham gia giao thông.

Theo đó, các địa phương cần ưu tiên bố trí lực lượng tập trung tại các nút giao, đường ngang, các lối ra vào của tuyến; xử lý nghiêm theo thẩm quyền nếu các cá nhân cố tình vi phạm gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc.

Cao tốc Nghi Sơn- Diễn Châu

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị của tỉnh phối hợp với BQL dự án 2 và 6, Khu Quản lý đường bộ II cùng tham gia điều tiết, tổ chức giao thông, tuần tra kiểm soát, tuyên truyền về an toàn giao thông, tổ chức xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến theo thẩm quyền.

Trước đó, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo BQL dự án 2 (Bộ GTVT)–chủ đầu tư tuyến đường Quốc lộ 45- Nghi Sơn cho biết, do đường mới đưa vào khai thác tạm nên vẫn còn tình trạng người dân địa phương đi xe máy vào cao tốc ngắm hồ và tập thể dục. Trong khi đó, theo quy định đường cao tốc chỉ phục vụ cho ô tô con, ô tô khách, ô tô tải ≤ 10 tấn.

“Xe tải >10 tấn, xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ ≤ 70km/h, xe thô sơ, người đi bộ không được đi trên cao tốc này. Rất mong bà con tuân thủ để tuyến đường lưu thông thông suốt”, lãnh đạo BQL dự án 2 khuyến cáo.