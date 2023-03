Theo đó, dự thảo thông tư mới với nhiều điểm thay đổi so với quy định hiện hành về chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không.

Cụ thể, đối tượng áp dụng trong các chức danh nhân viên hàng không đã tăng từ 14 lên 16 đối tượng.

Hai đối tượng được áp dụng thêm gồm: Nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; Nhân viên bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng không.

Đáng lưu ý, tại Điều 5 của Dự thảo Thông tư về tạm đình chỉ ngay công việc đối với nhân viên hàng không trong 8 trường hợp.

Bao gồm: Nhân viên hàng không vi phạm các quy định, nội quy gây sự cố, tai nạn, uy hiếp an toàn, an ninh hàng không; bị điều tra, khởi tố trong các vụ án hình sự; tự ý bỏ vị trí làm việc; uống rượu, bia trong giờ làm việc hoặc có nồng độ cồn trong máu, hơi thở trong khi thực hiện nhiệm vụ; trộm cắp, chiếm đoạt trái phép tài sản của tổ chức, cá nhân; lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa; sử dụng hoặc có kết quả dương tính đối với các chất ma túy hoặc chất kích thích không được phép sử dụng khác theo quy định; đánh bạc, gây rối, làm mất an ninh, trật tự tại nơi làm việc.

Dự thảo cũng quy định, thời gian tạm đình chỉ, chế độ tiền lương trong thời gian tạm đình chỉ được thực hiện theo quy định tại Bộ luật Lao động. Ngoài thời gian tạm đình chỉ theo Bộ Luật lao động những hành vi vi phạm pháp luật hình sự thì thời gian tạm đình chỉ được thực hiện theo quy định của pháp luật hình sự.

Ngoài ra, tại Điều 6 Dự thảo cũng nhấn mạnh, không bố trí làm việc tại vị trí chức danh nhân viên hàng không đối với nhân viên có hành vi vi phạm thuộc 1 trong 5 trường hợp:

1. Cố ý vi phạm các quy định, nội quy trực tiếp gây tai nạn hàng không hoặc sự cố hàng không nghiêm trọng.

2. Bị kết án trong các vụ án hình sự.

3. Trộm cắp, chiếm đoạt, huỷ hoại trái phép tài sản của tổ chức, cá nhân.

4. Lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa.

5. Sử dụng hoặc có kết quả dương tính đối với các chất ma túy hoặc chất kích thích không được phép sử dụng khác theo quy định.

Những người sử dụng nhân viên hàng không có trách nhiệm quy định quy trình, thủ tục thực hiện kỷ luật lao động đặc thù phù hợp với tổ chức, hoạt động của đơn vị; báo cáo Cục Hàng không VN khi nhân viên hàng không có hành vi vi phạm quy định, cũng như thông báo cho cảng vụ hàng không trong trường hợp hành vi vi phạm xảy ra tại cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của cảng vụ hàng không.