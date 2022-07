Đề xuất kỷ luật Phó giám đốc Sở Y tế Yên Bái liên quan đến vụ Việt Á

Thông tin với P.V VietNamNet, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Yên Bái Nguyễn Minh Toàn cho biết, cơ quan này vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Yên Bái (nhiệm kỳ 2020 – 2022) liên quan đến các sai phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

“UBKT Tỉnh ủy Yên Bái đã có văn bản gửi Ban Tuyên giao Tỉnh uỷ phối hợp trong việc cung cấp thông tin liên quan đến các quyết định kỷ luật các cá nhân sai phạm” – ông Toàn thông tin.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Yên Bái. Ảnh: Hoàng Đức

Các quyết định xử lý kỷ luật được đưa ra tại phiên họp thứ 11 của UBKT Tỉnh ủy Yên Bái. Các cá nhân bị xử lý gồm ông Lại Mạnh Hùng - Giám đốc CDC (từ 1/8/2021 đến nay); ông Nguyễn Trọng Phú - Phó Giám đốc CDC; bà Nguyễn Thúy Quỳnh - chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế; nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng CDC (từ tháng 8/2016 đến 31/7/2021); bà Nguyễn Thị Hà - Kế toán trưởng CDC (từ 01/8/2021 đến nay); nguyên Kế toán viên CDC (từ 8/2016 đến 31/7/2021).

Trước đó, chiều 17/6, Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can đối với Đoàn Thị Hồng Hạnh (47 tuổi), Trưởng khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng thuộc CDC Yên Bái về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự do liên quan đến việc mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Ngoài việc thi hành kỷ luật loạt cán bộ thuộc CDC Yên Bái, UBKT tỉnh này còn đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế; nguyên Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2020, 2020-2022 (từ tháng 4/2020 đến ngày 06/9/2021), nguyên Giám đốc CDC (từ tháng 8/2016-30/4/2021), Phó Giám đốc Sở Y tế trực tiếp phụ trách CDC từ 1/5/2021 - 31/7/2021).

UBKT Tỉnh ủy Yên Bái cũng chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 6 gói thầu mua sắm kit xét nghiệm của Công ty CP Công nghệ Việt Á có dấu hiệu cố ý làm trái quy định, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.