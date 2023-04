Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 139 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới của Bộ GTVT có nhiều điểm mới.

Trong đó, dự thảo sửa đổi quy định thu hồi "Giấy chứng nhận đăng kiểm viên" trong trường hợp "bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án" thành "bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án do vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực kiểm định xe cơ giới”.

Lý do sửa đổi được ban soạn thảo đưa ra là do việc quy định "bị kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật do vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực kiểm định xe cơ giới" phù hợp với nguyên tắc áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại Bộ luật Hình sự.

Theo đó, đăng kiểm viên vi phạm các tội thuộc lĩnh vực khác mà chỉ bị cải tạo không giam giữ thì vẫn có thể giữ giấy chứng nhận, làm đăng kiểm viên.

Lực lượng đăng kiểm viên đang thiếu hụt trầm trọng. Ảnh minh họa: Anh Hùng

Ngay sau khi đăng công khai dự thảo, nội dung này đã nhận được quan tâm của độc giả. Nhiều ý kiến ủng hộ điều này, nhất là trong bối cảnh hiện nay các trung tâm đăng kiểm gặp tình trạng quá tải.

Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ lo lắng về chất lượng đăng kiểm viên khi phải trải qua tâm lý căng thẳng trong quá trình điều tra.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, một người đang phải đối diện với các cơ quan điều tra, với các bản án còn treo lơ lửng thì tâm trạng sẽ bất an. Điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc.

“Kiểm định là lĩnh vực liên quan đến chất lượng, độ an toàn của xe, đến tính mạng của người điều khiển và những người tham gia giao thông. Nếu huy động những người đang có tâm trạng bất an như thế làm việc liệu có đảm bảo được độ chính xác, an toàn không?”, anh Mạnh băn khoăn.

Ngoài ra, có không ít độc giả băn khoăn về cơ sở pháp lý của quy định mới này.

Trao đổi với VietNamNet, TS. Khương Kim Tạo, nguyên Phó chánh Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia cho rằng đây là sự điều chỉnh, thay đổi hợp lý, nhất là đặt trong bối cảnh những cơ sở đăng kiểm đang thiếu nhân lực trầm trọng.

Theo ông Tạo, nội dung này sẽ là căn cứ để Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm có thể huy động các đăng kiểm viên đang tại ngoại quay lại làm việc, tránh xảy ra tình trạng như vừa qua có nhiều ý kiến cho rằng các trung tâm huy động cán bộ tại ngoại là sai quy định.

Luật sư Nguyễn Quốc Hưng, Đoàn luật sư TP Hà Nội phân tích, việc đề xuất đăng kiểm viên vi phạm các tội thuộc lĩnh vực khác mà chỉ bị cải tạo không giam giữ vẫn có thể làm đăng kiểm viên là hoàn toàn có cơ sở pháp lý.

Pháp luật Việt Nam quy định một người chỉ được coi là có tội khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Một người bị khởi tố bị can, bị cấm đi khỏi nơi cư trú thì chưa chắc chắn là họ sẽ có tội, bởi quy trình tố tụng vẫn còn tiếp tục và họ chưa bị kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật. Theo nguyên tắc suy đoán vô tội, chỉ đến khi có bản án có hiệu lực pháp luật thì một người mới được coi là có tội.

Pháp luật tố tụng hình sự quy định, sau khi khởi tố bị can cơ quan tố tụng có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quyền lao động, làm việc là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp và Bộ Luật lao động quy định. Quyền này chỉ bị hạn chế trong một số trường hợp đặc biệt.

Trong đó, pháp luật hình sự Việt Nam hiện nay quy định việc hạn chế làm công việc nhất định là một hình phạt bổ sung trong chế tài hình sự. Khi chưa có bản án kết tội, chưa có hình phạt chính thì sẽ không có hình phạt bổ sung.

Bởi vậy, người bị khởi tố chưa bị áp dụng biện pháp cấm làm công việc nhất định nên vẫn có quyền làm việc cho đến khi có bản án có hiệu lực pháp luật.

Theo luật sư Nguyễn Quốc Hưng, hiện nay hàng loạt trung tâm đăng kiểm có cán bộ bị xử lý hình sự, gây hoang mang cho nhiều cán bộ công nhân viên khác, dẫn đến nhiều trung tâm đăng kiểm hoạt động cầm chừng, thiếu nhân lực. Vậy nên việc huy động nhân lực thực hiện công tác đăng kiểm là cần thiết.

"Nếu để xảy ra tình trạng người dân phải xếp hàng từ sáng sớm để đăng kiểm xe cơ giới, có những chiếc xe đăng kiểm vài ngày chưa xong thì thủ tục hành chính trong lĩnh vực này rất đáng báo động. Việc chấn chỉnh hoạt động, xử lý sai phạm suy cho cùng cũng để phục vụ nhân dân, đấu tranh với tiêu cực", luật sư Nguyễn Quốc Hưng nhận định.