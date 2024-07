Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau:

Không niêm yết nội quy về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Không niêm yết biển báo, biển cấm, sơ đồ, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy; biển cấm, biển cảnh báo tại khu vực, nơi nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

Không chấp hành nội quy về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của người hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Không phổ biến nội quy về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho những người trong phạm vi quản lý.

Các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Bộ Công an cũng đề xuất phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi không ban hành hoặc ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhưng trái với các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định xử phạt đối với các hành vi như: Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình, hạng mục công trình hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Đề xuất phạt tiền từ 1- 3 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa không bảo đảm khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy và ngăn cháy theo quy định của pháp luật; không tổ chức vệ sinh công nghiệp theo quy định dẫn đến tạo thành môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ.

Đề xuất phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi: Xây, lắp đặt tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, cửa ngăn cháy và các giải pháp ngăn cháy khác không bảo đảm yêu cầu theo quy định của pháp luật; không có hoặc không duy trì các giải pháp ngăn cháy khác theo quy định của pháp luật trừ các giải pháp về tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, cửa ngăn cháy.

Dự thảo Nghị định cũng nâng mức phạt tiền với các hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trong đầu tư, xây dựng… với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.

Trong đó, đề xuất phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với hành vi không làm hoặc không duy trì tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, cửa ngăn cháy và các giải pháp ngăn cháy theo quy định của pháp luật. Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động từ 1 - 3 tháng đối với hành vi vi phạm nêu trên.

Ngoài ra, nếu làm mất, hỏng hoặc làm mất tác dụng phương tiện chữa cháy thông dụng, phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy trên lối thoát nạn, chất chữa cháy, thiết bị, dụng cụ thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy cũng bị đề xuất xử phạt.

Phạt tiền từ 2 - 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi: Cửa thoát nạn, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn, đường thoát nạn không đủ kích thước, số lượng theo quy định của pháp luật; chèn cửa thoát nạn.

Phạt tiền từ 5 - 15 triệu đồng đối với một trong những hành vi: Khóa, chặn cửa thoát nạn; không duy trì việc bảo vệ chống khói cho nhà, công trình theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an đề xuất phạt tiền 15 - 25 triệu đồng đối với một trong những hành vi: Làm mất tác dụng của lối, đường thoát nạn; không có hệ thống bảo vệ chống khói cho nhà, công trình theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng với hành vi không có biện pháp và phương tiện bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình thi công, xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 8 - 15 triệu đồng với hành vi cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình, hạng mục công trình hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.