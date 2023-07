Tối nay (8/7), một lãnh đạo Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đã xác định 2 đối tượng đánh anh Nghiêm Việt Anh tới mức phải nhập viện cấp cứu trong đêm. Công an phường đã hoàn tất hồ sơ vụ việc chuyển cơ quan Công an quận tiến hành điều tra, làm rõ.

Trong khi đó, chị Lê Thị Lan Phương (ở nhà số 14 ngõ 1194/90 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 23h10 ngày 6/7, chị phát hiện chồng mình là anh Nghiêm Việt Anh bị nhóm người đánh gục trước cửa nhà.

“Tôi chạy xuống thì thấy chồng tôi gục trên vũng máu, đầu sưng, hoảng loạn. Sau đó, mọi người đưa chồng tôi vào cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải”, chị Phương kể lại vụ việc.

Hình ảnh nhóm đối tượng đánh anh Nghiêm Việt Anh (Ảnh cắt từ clip camera)

Chị Phương cho biết, trước đó chồng chị đi xe máy về đến cửa nhà thì thấy nhóm người lạ mặt đứng ở đó nên đã có lời qua tiếng lại. Sau đó, nhóm người này lao vào đánh chồng chị.

“Vợ chồng tôi không biết nhóm người lạ mặt này ở đâu mà tự nhiên đứng trước cửa nhà số 12-14 ngõ 1194/90 đường Láng. Chồng tôi không có mâu thuẫn hay thù oán gì với ai trong nhóm này”, chị Phương khẳng định.

Theo chị Phương, sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa nhóm người đánh chồng chị đến Công an phường Láng Thượng. Chị Phương cũng đã viết đơn trình báo vụ việc tới Công an phường Láng Thượng.

Anh Nghiêm Việt Anh đang điều trị tại bệnh viện.

Nằm trên giường bệnh, anh Nghiêm Việt Anh cho biết, toàn thân đau ê ẩm, mắt trái thâm tím không thể mở để nhìn, sưng sau gáy. Chiều ngày 7/7, Công an phường Láng Thượng đã đến gặp anh để giám định thương tích.