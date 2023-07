Cụ thể, Trường Đại học Hawaii đã tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho các tân Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cấp cao tại Hà Nội vào ngày 8/7/2023 và các tân Thạc sĩ cùng ngành tại TP.HCM vào ngày 9/7/2023. Buổi lễ có sự hiện diện của lãnh đạo trường Kinh doanh Shidler - Đại học Hawaii, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, lãnh đạo trường đại học đối tác và các cựu học viên VEMBA.

Như vậy, đến nay, Đại học Hawaii đã hoàn thành 31 khóa đào tạo tại Việt Nam. Các học viên đã cùng nhau trải qua 21 tháng học tập bán thời gian để có thể nhận được tấm bằng danh giá này. Để theo học chương trình, học viên cần có bằng cử nhân từ các đại học uy tín với ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc và trình độ tiếng Anh đạt chuẩn.

EMBA của Đại học Hawaii là chương trình học có xếp thứ hạng cao trên thế giới. Trường kinh doanh Shidler trong nhiều năm gần đây liên tục lọt Top 25 trường hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế tại Mỹ do tạp chí US News and World Report bình chọn.

Từ chương trình này đã có gần 1000 học viên tốt nghiệp và nắm giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chương trình VEMBA tại Việt Nam được các giáo sư, tiến sĩ của Chương trình Executive MBA của Trường Kinh doanh Shidler, Đại học Hawaii và các giáo sư đầu ngành của các trường đại học tên tuổi khác từ Hoa Kỳ đến Việt Nam trực tiếp giảng dạy tại hai trụ sở Hà Nội và TP.HCM.

Doãn Phong