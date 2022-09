Đi cấp cứu sau bữa rượu liên hoan trước kỳ nghỉ lễ

Khoa Hồi sức nội, Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) vừa tiếp nhận bệnh nhân N.T.S, 52 tuổi, vào viện trong tình trạng ý thức lơ mơ, sùi bọt mép, hơi thở có mùi cồn, huyết áp tăng cao lên 210/100 mmHg, xét nghiệm có nhiễm toan chuyển hoá nặng.

Vợ bệnh nhân cho biết, hai ngày trước khi vào viện, ông S. đi liên hoan có uống rượu không rõ loại. Sáng hôm sau, ông có biểu hiện nhìn mờ, nhìn đôi, mệt mỏi, đau đầu, đến chiều cùng ngày nôn nhiều, ý thức lơ mơ, thở nhanh, gia đình vội đưa đi cấp cứu.

Thầy thuốc chẩn đoán nam bệnh nhân bị ngộ độc methanol đường uống mức độ nặng giờ thứ 36. Kết quả xét nghiệm nồng độ methanol trong máu là 61,6 mg/dL.

Trong xét nghiệm y học, khi nồng độ methanol máu trên 20mg/dL, bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc. Khi con số này vượt quá 50 mg/dL sẽ chạm ngưỡng ngộ độc trầm trọng.

Bệnh nhân lập tức được cấp cứu bằng các biện pháp hồi sức tích cực như lọc máu liên tục sớm, kiểm soát cân bằng kiềm toan, kiểm soát hô hấp, tuần hoàn, hỗ trợ chức năng các tạng chống suy tạng, chăm sóc dinh dưỡng.

Thời gian gần đây, các cơ sở y tế liên tục tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc methanol.

Sau 18 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân không còn nồng độ methanol trong máu. Năm ngày sau, ông S. được xuất viện. Đây là một trong số những ca ngộ độc methanol mà khoa Hồi sức nội tiếp nhận trong thời gian gần đây, theo TS-BS Phạm Thái Dũng, Chủ nhiệm Khoa.

Ngộ độc methanol chỉ xảy ra khi uống nhầm methanol hoặc uống rượu có chứa methanol. Bản thân methanol ít độc nhưng những chất chuyển hoá của nó lại có độc tính cao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt tổn thương ở mắt và não...

Các triệu chứng này thường xuất hiện rất muộn, do sau khi cồn methanol vào cơ thể phải mất ít nhất 8 tiếng, đa phần 1-2 ngày sau cơ thể mới xuất hiện các triệu chứng rõ rệt như: mờ mắt, lơ mơ, khó thở, co giật và dần hôn mê. Nếu không được điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong của các ca bệnh ngộ độc methanol rất cao. Trường hợp bệnh nhân được cứu sống thì cũng có thể chịu di chứng nặng nề.

Sai lầm thường gặp khi giải rượu, dịp nghỉ lễ dài ngày càng cần chú ý

Dịp nghỉ lễ dài ngày, nhiều gia đình có kế hoạch tụ tập bạn bè, đoàn viên gia đình hay đi chơi xa có sử dụng rượu bia. TS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết có nhiều sai lầm mọi người hay mắc phải khi giải rượu.

Thứ nhất là cho người say rượu uống nước chanh hoặc các đồ uống chua. Nếu người say vẫn còn một lượng rượu trong người thì khi kết hợp với nước uống chua dễ gây nôn thêm, tổn thương dạ dày do có acid. Bác sĩ Nguyên khuyên nên cho họ uống các đồ uống có đường, muối như nước đường, mật ong, nước canh…

Thứ hai, việc gây nôn cũng cần phải lưu ý. Có thể gây nôn với người vẫn tỉnh táo sau uống rượu; nếu cố gây nôn cho người không tỉnh sẽ rất nguy hiểm do dễ sặc, chất nôn nhiều có thể bị tràn vào phổi dễ gây viêm phổi.

Các chuyên gia cũng khuyên người dân không nên cố săn loại thuốc có tác dụng bổ gan, giải độc rượu bởi không có một loại thuốc giải độc nào chứng minh rõ ràng được tác dụng chống say rượu. Các loại thuốc này chỉ hỗ trợ một phần, bù lại một số chất vitamin, muối, đường, không thể làm thay đổi hẳn việc đang hôn mê, ức chế thần kinh do ngộ độc rượu khi uống vào tỉnh trở lại.

Không nên uống thêm vitamin B1, B6, acid folic… để làm giảm đau đầu sau say rượu bia bởi rất có hại cho gan. Paracetamol, Aspirin và một số loại thuốc giảm đau... cũng sẽ kích ứng niêm mạc dạ dày, gây chảy máu đường tiêu hóa, quá tải cho gan.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế uống rượu bia, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ dài ngày, chỉ sử dụng các loại rượu có nguồn gốc rõ ràng để phòng ngừa nguy cơ ngộ độc methanol.

Nếu sau khi uống rượu có xuất hiện đau đầu, mệt mỏi, nhìn mờ, nhìn đôi; đặc biệt người bình thường vẫn uống được rượu nhưng lần này lại say dù số lượng như mọi khi thì cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, tránh nguy cơ diễn biến nặng, thậm chí tử vong.