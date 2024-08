Trong Đi giữa trời rực rỡ tập 16 lên sóng tối 21/8, Chải (Long Vũ) và hai người bạn cuối cùng cũng đã đến Hà Nội và vô cùng lạ lẫm với những thứ xung quanh bởi khung cảnh thành phố khác biệt hoàn toàn ở bản. Không hiểu vì lý do gì mà cả ba đều bị giam ở đồn công an một đêm nhưng may mắn đã được thả mà chưa cần cầu cứu bố Chải.

Trong khi đó, Pu (Thu Hà Ceri) mãi cũng chịu nghe điện thoại của Chải nhưng vừa nhấc máy, cô chỉ thông báo mình đã lên Hà Nội mà không cho chồng sắp cưới cơ hội nói gì thêm.

Ở diễn biến khác, khi đang định chụp hình cho cô bạn cùng phòng Như (Yên Đan) ở sân thì Pu bất ngờ chạm mặt Thái (Vương Anh Ole) bởi anh chàng chính là chủ của chiếc xe máy Như đang mượn để ngồi tạo dáng. Pu chỉ nhận ra Thái khá quen nhưng có lẽ không nghĩ mình lại gặp anh chàng trộm ngô hôm nào ở thành phố.

Chải có tìm được Pu? Lý do Chải và hai người bạn bị bắt? Diễn biến chi tiết tập 16 phim Đi giữa trời rực rỡ lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.